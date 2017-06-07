Самый забивной вратарь белорусского мини-футбола 7.06.2017, 13:25

Дмитрий Поляков

Фото: tut.by

Дмитрий Поляков из минской «Столицы» забил четыре гола в сезоне, причем два из них в плей-офф.

Российский вратарь играет в «Столице» с самого первого сезона команды в высшем дивизионе. Поляков добывал для клуба первое чемпионство, а сейчас делает все, чтобы стать чемпионом со «Столицей» во второй раз. Дмитрий не только защищает ворота, но и забивает, пишет «Трибуна».

Первый мяч Поляков забил в ворота витебского «Витэна». Игра завершилась победой «Столицы» со счетом 6:4.

А это Поляков огорчает светлогорский ЦКК. Итоговый счет – 12:1 в пользу «Столицы».

Третий и суперважный мяч вратарь забил МАПИДу в полуфинальной серии. Первый матч «Столица» проиграла 0:1, во втором гостевом матче все началось еще хуже – соперник повел 2:0. Дмитрий Поляков сократил разницу в счете, а игра завершилось победой «Столицы» в серии пенальти (5:6).

В решающем матче за выход в финал против МАПИДа Поляков забил снова. Своим голом вратарь помог разгромить соперника – 9:1.