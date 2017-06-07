Охота на банкрота Филипп Хлебник

7.06.2017, 13:58

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Удивительные подробности банкротства солигорского ЗАО.

17 марта 2017г. Экономическим судом Минской области было вынесено определение о банкротстве ЗАО «Солигорский завод технологического оборудования». Суд при этом установил трехмесячный защитный период и назначил антикризисного управляющего - ООО «Далайна», кстати, даже

не имеющего офиса (по крайней мере, по месту регистрации ООО в пригороде Бреста мы его не обнаружили), и на официальных сайтах указывающего некий почтовый ящик в качестве адреса (по всей видимости, на некой секретной базе торпедных катеров). Отметим, что в начале апреля т.г. в ООО «Далайна» поменялся директор.

Впрочем, проблемы ЗАО «Солигорский завод технологического оборудования», созданного еще в 1987г. и обеспечивающего работой cвыше 300 человек, начались в 2015г. Некогда успешное предприятие, выпускающее широкий спектр оборудования (в т.ч. заменяющего импортные аналоги), по каким-то неведомым причинам группой высокопоставленных сотрудников ОАО «Беларуськалий» было исключено из всех тендеров, проводимых калийным комбинатом, а по исполненным договорам подвергнуто мыслимым и немыслимым санкциям по всякому возможному поводу. Двух лет такого «сотрудничества» оказалось достаточно, чтобы довести ситуацию в ЗАО до банкротства. Как говорится, при таких «друзьях», положивших глаз на некогда успешное предприятие, и врагов не надо.

Пикантность ситуации придает еще и тот факт, что в конфликт руководства ЗАО с гендиректором ОАО «Беларуськалий» был посвящен председатель Солигорского райисполкома Александр Римашевский, но он ничего для решения проблемы не предпринял. Видимо, у большого начальника были очень важные дела, о чем свидетельствует факт его задержания с поличным при получении взятки 1 июня 2017г.

Тем не менее, несмотря на тяжелое финансовое состояние предприятия, его акции вызывали интерес у ряда лиц, не имеющих к нему отношения. Так, некий Дмитрий Кузминас высказал одному из акционеров требование безвозмездной передачи ему акций.

7 марта 2017г. группа акционеров ЗАО, имеющая пакет более 50% голосов, провела экстренное собрание акционеров, назначила нового директора. По сути, этой группой акционеров была предпринята попытка привлечения заказов из РФ и избавления от «друзей», работающих на калийном комбинате. В ответ на это уже 9 марта ОАО «Беларуськалий» обращается в Экономический суд Минской области с заявлением о признании ЗАО «Солигорский завод технологического оборудования» банкротом. Отметим, что «Беларуськалий» до этого ни разу не обращалось в экономические суды о взыскании кредиторской задолженности с ЗАО.

Понятно, что при таком заявителе заседание суда, проведенное спустя неделю после подачи заявления о банкротстве, носило дежурный характер. Да и зачем судье вникать в детали? Впрочем, формальный подход, а также многочисленные и напыщенные ссылки на статьи, параграфы и законы - фирменный стиль работы многих экономических судов.

Между тем самое интересное в этой истории началось после появления на территории завода представителя антикризисного управляющего. 28 марта на совещании акционеров с участием антикризисного управляющего последний так и не смог предъявить никакой доверенности, выданной ему ООО «Далайна». Однако, несмотря на это, он потребовал с каждого из акционеров BYN1500, причем акционеры должны, по его словам, оплатить проведение оценки имущества (!) ЗАО. Возникает вопрос: зачем антикризисному управляющему оценка имущества общества, а не оценка его финансового состояния? И не выступал ли представитель антикризисного управляющего на собрании в качестве Остапа Бендера, собирающего деньги на провал, чтобы последний не проваливался?

Впрочем, сбор денег на непонятную экспертизу - не единственное достижение весьма странного представителя управляющего на предприятии. С ходу начав с увольнения бухгалтера и директора, он рассказал акционерам, что «они теперь никто», и пригрозил им субсидиарной ответственностью.

Для острастки им был вызван участковый уполномоченный, чтобы с собрания удалить одного из представителей акционеров. К чести сотрудника милиции, он быстро сориентировался в ситуации и отказался нарушать закон. Впрочем, кадровая чехарда, устроенная представителем антикризисного управляющего, начавшаяся с увольнения счетного работника и директора, вряд ли будет способствовать выведению предприятия из кризиса. Да, видимо, представителю управляющего это и не нужно. Ведь он неоднократно заявлял, что является достаточно состоятельным человеком, заинтересованным в приобретении имущества ЗАО. А 31 марта 2017г. он категорически запретил проводить назначенное предыдущим наблюдательным советом еще в феврале т.г. общее собрание акционеров на территории завода. Не напоминает ли созданная экономическим судом ситуация историю «пчелы против меда»?

Впрочем, анализируя имевшую место ситуацию с позиции Уголовного кодекса, фактически в действиях антикризисного управляющего в отношении акционеров ЗАО «Солигорский завод технологической оснастки» усматривается состав преступления. Чтобы уйти от конфликта, районная прокуратура, умыв руки, поступила достаточно просто - рекомендовала одному из акционеров обратиться с заявлением в Солигорский РОВД. Между тем нас удивляет, почему советом, данным прокуратурой еще месяц назад, никто не воспользовался. Ведь в случае отказа в возбуждении уголовного дела заявитель имеет право его обжаловать в суде уже общей юрисдикции в порядке ч.2 ст.139 УПК и там детально разобраться, что за птица прислана в качестве представителя антикризисного управляющего на предприятие, планируемое под рейдерский захват, - назовем все происходящее своими именами.

Еще один важный момент в этой истории - акционерам следовало бы детально разобраться, какая же фирма назначена антикризисным управляющим и почему Экономический суд остановился именно на этой кандидатуре. Отметим, что практически всегда судьба предприятия, попадающего под процедуру банкротства, зависит от действий антикризисного управляющего. Рассказы последнего, что он ни на что не влияет, а подчиняется только воле кредиторов, - сказка для тех, кто не знаком с реалиями в системе экономических судов. В свою очередь, малообъяснимый подход экономических судов к подбору и назначению антикризисных управляющих, а последних, выдающих доверенности случайным людям, всегда будут приводить к конфликтным ситуациям с собственниками имущества предприятий, идущих под нож.

А пока призывы акционеров в правоохранительные органы и Экономический суд понудить представителя антикризисного управляющего исполнять свои обязанности напоминают призыв: «Верни колбасу - я все прощу». Тем более что представитель антикризисного управляющего всем рассказывает, что он является «заместителем наместника» одного из белорусских монастырей - хотя монастырем руководит настоятель, а не наместник, а сам управляющий явно не принадлежит ни к черному, ни к белому духовенству и даже на послушника не похож.

Филипп Хлебник, «БелГазета»