Архитекторы назвали самые красивые здания мира 6 7.06.2017, 14:02

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В число наиболее впечатляющих зданий вошли Парфенон (Греция) и Запретный город (Пекин).

Эксперты в области архитектуры назвали самые впечатляющие строения мира. В число наиболее выдающихся построек вошли Парфенон (Греция) и Запретный город (Пекин), пишет korrespondent.net.

Также архитекторы выделили знаменитые Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк, США), Музей современного искусства Нитерой в Рио-де-Жанейро (Бразилия), Церковь Света в Осаке (Япония), Каса-Мила в Барселоне (Испания), Художественный музей Кимбелла в Форт-Уэрте, Техас (США) и другие строения.