Нина Багинская поддержала патриотов раритетной коллекцией открыток 4 7.06.2017, 14:29

Нина Богинская

Фото: «Радыё Свабода»

14 патриотов продолжают находиться за решеткой.

Активистка Нина Багинская рассказала «Новаму Часу» каким образом она поддержала патриотов:

- Я была в Куропатах третьего июня: приводили в порядок клумбы у некоторых крестов. Накануне получила «Новы Час» со списком политзаключенных и предложением их поддержки - посылать открытки с цветами ...

Четвертого июня был праздник Троицы - седьмое воскресенье от Пасхи. Народ называет это воскресенье еще и «зеленым праздником». В этот день собирают различные снадобья - цветы и травы считаются целебными. И я решила прислать заключенным открытки с изображениями цветов - пусть они порадуют их глаза. Как не поддержать политзаключенных?

В свое время по молодости я собирала коллекцию открыток с изображениями цветов, птиц, животных. Так подобрала открытки-раритеты, чтобы год появления открытки совпадал с годом рождения политзаключенного. Писала примерно такой текст: «В год как Мирослав родился - эта открытка появилась - 1973». (Имеется в виду патриот Мирослав Лозовский - ред.).

Если не находилась открытка с соответствующим годом, подписывала открытку с изображением цветка - розы. Ведь роза - самый совершенный и красивый цветок, к тому же является христианским символом.

Роза красная - символ капель крови, пролитой Христом на кресте. «Мистическая роза» - так называют святую Деву Марию. В Средние века Божию Матерь нередко изображали в окружении роз, поскольку этот цветок - ее символ, символ души, сердца, любви, тайны.

А моя подруга Людмила Мицкевич подарила на эти раритетные открытки такие же раритетные марки - с изображением герба «Погоня» зеленого цвета, как символ «зеленого воскресенья».

Все эти открытки я и отправила политзаключенным.