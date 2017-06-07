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Правительство готовит новые льготы для БМЗ и «Нафтана»

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  • 7.06.2017, 14:32
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«Модернизацию» предприятий снова проведут за счет налогоплательщиков?

Правительство Беларуси поручило госорганам подготовить проекты решений, направленных на поддержку жлобинского БМЗ и новополоцкого «Нафтана», испытывающих определенные финансовые сложности. Соответствующее решение было принято на заседании президиума Совмина, сообщает tut.by.

Минфину поручено подготовить проект постановления правительства о возмещении Белорусским металлургическим заводом, испытавающим финансовые сложности, процентов за пользование банковскими кредитами, привлеченными в рамках реализации крупного инвестпроекта.

Минэнерго и другие госорганы должны подготовить проект указа о предоставлении БМЗ рассрочки погашения задолженности за энергоресурсы при условии полной оплаты текущего потребления энергоресурсов в первом полугодии и погашения имеющийся задолженности в соответствии с согласованными графиками.

Минэнерго совместно с концерном «Белнефтехим» необходимо проработать вопрос о снижении тарифа на электроэнергию для «Нафтана», который вскоре должен завершить масштабную модернизацию.


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