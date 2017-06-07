Где деньги, Зин? 1 7.06.2017, 15:14

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География заводов Белорусской цементной компании впечатляет, но есть один нюанс.

География размещения холдинга БЦК впечатляет: Минск, Могилев, Орша, Рогачев, Кричев, Костюковичи, Климовичи, Любань, Молодечно, Новополоцк. Но основные проблемы компании в Кричеве и Костюковичах – де факто цементные заводы являются банкротами, 6tv.by.

До земли 100 метров…вниз

Полноценно Белорусская цементная компания заработала только в 2015 году. И так сошлось, что как раз в течение 2015-2016 гг. на 18% упала денежная выручка от реализации продукта (табл. 1). Не происходит революционных событий в БЦК и в 2017 г. – показатели по итогам 1 квартала не располагают к оптимизму. Не лучше ситуация и с экспортом (наоборот, еще хуже), который снизился в течение последних 2-х лет ровно наполовину.

Основные показатели производственной деятельности цементных заводов

БЦЗ – ОАО «Белорусский цементный завод»

КЦШ – ОАО «Кричевцементошифер»

БЦК – управляющая компания, итоги по цементным заводам

Одним из посылов для организации БЦК было резкое снижение прибыли от реализации цемента в 2013 г. – она «упала» по сравнению с 2012 г. в 6 раз. И в целом настораживает ее колебания по годам. Но симптоматично, что как раз в период работы БЦК (2016 г.) получен самый высокий объем прибыли – 30 856 тыс. рублей. Неплохой показатель прибыли от реализации и в 2017 г. с учетом того, что сезон потребления цемента только начинается.

Опять же, если обратить внимание на самый «нужный» показатель в деятельности любого предприятия – чистую прибыль, возникает состояние «дежа вю». Выручка от реализации стабилизировалась, прибыль от реализации достигла максимума, а вот чистая прибыль превратилась в устойчивые многомиллиардные убытки. Что ж, и этому есть объяснение.

Но сначала давайте о хорошем. В таблице 2 отображены показатели рентабельности реализации продукции, что позволяет утверждать о продуктивности деятельности цементной компании.

Рентабельность продукции

Обратим внимание, что ухудшение конъюнктуры на рынках привело к снижению цены реализации 1 тонны цемента до уровня в 44 долларов США в 2016 году – самая низкая цена реализации в новой истории цементной промышленности. Правда, начало текущего года для цементников выглядит более оптимистично, что определено относительно успешным стартом экспорта.

Параллельно можно отметить, что модернизация производств, более жесткое отношение к технологии, оптимизация кадрового состава заводов привели к резкому снижению себестоимости продукции (2016 г. к 2014 г. – почти в 2 раза). Стабилизировался показатель рентабельности реализованной продукции на уровне 14-15% – в реальном секторе экономики Беларуси это один из лучших показателей.

К сожалению, остальные показатели вызывают у специалистов паническое настроение – в ближайшее время ожидать получение чистой прибыли БЦК может только великий оптимист.

Добрые «дяди» цементников

Ах, как бы хотелось, чтобы, проходя мимо цементной компании, этакий добрый дядя-инвестор с валютой в кармане, бросил в кошелечек пару миллиардов долларов на пропитание. Увы, ни цента, ни юаня, ни гривны, ни, даже, российского рубля. И это в промышленность, обладающей собственной сырьевой базой! Впрочем, будь цементная промышленность Беларуси в частной собственности, инвестиционный расклад приобрел бы несколько иной характер, чем в сложившейся ситуации. Во всяком случае, инвесторов как таковых нет, а задолженность по инвестициям продолжает «убивать» цементную промышленность. Модернизация проводилась за счет кредитов, выплачивать которые немножечко помогло государство. А ведь могли провести модернизацию за счет инновационных фондов, бюджета, в конце концов, а не вешать на плечи производственников затраты инвестиционного характера. Во всяком случае, инвестиции финансировались банковской системой и в инвалютном выражении составили за последние 5 лет 465,3 млн. долларов США.

Инвестиции в Белорусскую цементную компанию

При этом задолженность по инвестиционным кредитам с учетом процентов выросла за 5 лет в..5 раз. Выбраться из омута банковских кредитов однозначно без посторонней помощи невозможно.

Не будем забывать и о кредиторах!

Крупные кредиторы ОАО «Кричевцементношифер» на 01.05.2017 г.

Как видно из табл. 4, основные кредиторы КЦШ – поставщики энергии (в разном виде). Попытка перевода технологии получения цемента на местные виды топлива в перспективе может и окажет влияние на эффективность производства цемента, но доставка торфа из Житкович тоже стоит денег.

Не лучше ситуация с кредиторами и у БЦЗ (табл. 5).

Крупные кредиторы ОАО «Белорусский цементный завод»

Ура! Мы банкроты…

Если попробовать оттолкнуться от экономической логики, то данные табл. 6 нужно анализировать с точностью наоборот – искать долю задолженности в денежной выручке. Но предложенный вариант более нагляден для резюме.

Доля денежной выручки в задолженности по инвестиционным кредитам

И если в 2012 г. в экономике кричевских цементников хотя бы какой просвет еще был, то остальные годы по обоим заводам пример своеобразного финансового кошмара. Например, чтобы КЦШ рассчитаться по инвестиционному долгу уровня 2016 года, производство только на этот долг должно работать 6 лет, а БЦЗ – 2,5 года. Понятно, что с этими долгами цементные заводы компании никогда не рассчитаются. И спрашивать словами Владимира Высоцкого «где деньги, Зин?» бесполезно – эти деньги работают на банковскую систему Китая.

Соотношение кредиторской (КЗ) и дебиторской задолженности (ДЗ)

Кредиторская задолженность – бесплатный источник финансирования любой деятельности (если в суд не подадут – тогда этот источник становится самым дорогим). Формируется кредиторская задолженность параллельно с дебиторской – цементные заводы бесплатно кредитуют строительные организации, которые, в свою очередь, «прощают» долги заказчикам.

Обеспечение деятельности за счет кредиторов – высший пилотаж в экономике. Но не все коту масленица – в промышленности оптимальным считается соотношение КЗ к ДЗ как 1,7. Можно и 2:1, а в Беларуси допускается и 3:1. Так вот, за пределами соотношения 2:1 и возникает состояние экономики предприятия, которое характеризуется как банкротство. Посмотрим, что у нас – начиная с 2014 года цементные заводы стали классическими банкротами по соотношению кредиторской и дебиторской задолженностей. А по итогам первого квартала 2017 года этот показатель у БЦЗ достиг запредельной величины – 13,2!

Конечно, сложно работать в сложившейся ситуации, но и сложно что-либо советовать. Там ведь профессионалы трудятся. Но и вариант объявить Белорусскую цементную компанию банкротом самый, на мой взгляд, продуктивный шаг в спасении экономики цементной промышленности Беларуси. И бояться банкротства, что не воспринимать хирурга с ножом, который спасает тебе жизнь.