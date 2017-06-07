Путина можно бить в юридическом плане 3 7.06.2017, 15:21

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Как скоро накажут хозяина Кремля благодаря новым фактам в деле малайзийского «Боинга»?

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat опубликовала новые фотографии ЗРК «Бук 332», сбившего малайзийский Boeing над Донбассом в 2014 году. Новые факты подтверждают, что «Бук» прибыл из России, а также благодаря этой информации удалось установить личности предположительных водителей «Бука». Международная следственная группа ранее обещала назвать виновных в следующем году. Решится ли международная следственная группа назвать виновной в крушении рейса МН17 Россию? Об этом в эфире «Радио Донбасс.Реалии» разговаривали с политическим аналитиком Александром Мусиенко, российским политологом Андреем Окарой и писателем Сергеем Лойко.

Раньше данные Bellingcat совпадали с данными следственной группы, поэтому и к новым фактам я бы относился очень серьезно. В 2016 году был вывод международной следственной группы, где четко указывалось, что «Бук» транспортировался из России, пересек границу с Украиной, ракета российского производства и, соответственно, экипаж тоже должен был состоять из российских военных, потому что нужно иметь определенную профессиональную подготовку, чтобы управлять этим оружием. Уже тогда были все доказательства того, что за это преступление должна нести ответственность Российская Федерация. Вместо этого Россия создает препятствия в расследовании и установке виновных. Она не признает результаты следствия, а просто говорит, что следователи заангажированы.

– До каких пор такие слова отрицания будут работать?

Александр Мусиенко: Мы видим, что Российская Федерация не хочет на себя брать никакой ответственности ни за аннексию Крыма, ни за разжигание агрессивной войны на Донбассе. Они до сих пор не признали, что их войска находятся на востоке Украины, и вряд ли признают, что «Бук» их. Они могут не признавать результаты расследования Bellingcat. Но ведь надо понимать, что есть результаты международной следственной группы. Это серьезные авторитетные специалисты со всего мира. И их выводы свидетельствуют о том, что оружие российское и оно пришло с российской территории.

Андрей Окара: Для России – это очень неприятная история. Здесь для обычного потребителя говорят, что весь мир против России, потому что это последняя крепость настоящих гуманных ценностей, а вот мир погряз во мгле. Именно поэтому мир придумывает про Россию всякие небылицы. Ведь на самом деле наверняка Boeing сбили «украинские нацисты». И таким хитрым образом хотели подставить Россию. Вот такую интерпретацию россияне слышат уже почти 3 года. И самое главное, что в нее верят все те же условные 86% «пропутинцев» и «КрымНашевцев». По их логике, Россия не могла этого совершить, потому что она всегда за правду, за прозрачные правила игры. А после новых фотографий, скорее всего, начнут говорить, что это не российские солдаты, а какие-нибудь сумасшедшие, которые украли оружие у российских солдат. Потому что отбиваться от таких фактов каждый раз становится все сложнее.

– В чем феномен, что люди в России не хотят верить, что их страна причастна к трагедии «Боинга»?

Сергей Лойко: Это чудовищное злодеяние. И поверить в то, что это сознательно сделали российские спецслужбы, у многих людей просто не получается. Поэтому люди гонят эти мысли от себя прочь. Но если мы посмотрим на историю путинской России, то вся она состоит из постоянных провокаций, взрывов, террористических актов, организованных войн.

Моя версия, что просто ошибся исполнитель. Хотели сбить российский гражданский самолет, а сбили Boeing. Если бы сбили российский, то в эту же ночь Государственная дума приняла бы единогласное решение о вторжении на территорию Украины, чтобы уничтожить «фашистскую гидру».

– Почему до сих пор нет жестких мер против России? Ее никак нельзя наказать?

Александр Мусиенко: Россию можно бить в юридическом плане. Могут быть новые санкции, ордера на аресты. Способы есть. Конечно же, Российская Федерация все будет отрицать и говорить, что это вражеская пропаганда. Но нужно понимать, когда будут окончательные решения международной следственной группы, тогда все эти вопросы можно будет поднимать уже даже на Генеральной ассамблее ООН.