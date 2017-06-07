Белорусы останутся без валюты 5 Маргарита Акулич

7.06.2017, 15:33

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Фото: Reuters

Тенденция «расставания» белорусов с валютой продолжится.

Белорусы могут покупать валюту уже без предъявления паспорта. Но приведет ли это к либерализации валютного рынка и росту экономики страны? Разберемся.

Введение обязательной регистрации паспортных данных граждан, покупающих валюту, произошло в 2011 году, поскольку глубочайший валютный кризис заставил власть предпринимать серьезные меры, чтобы сдерживать устойчиво превалирующий над предложением спрос на валюту.

О необходимости либерализации валютного рынка говорилось неоднократно. И одним из шагов к ней явилась отмена регистрации паспортных данных при приобретении белорусами валюты. В то же время шаг этот не стоит считать особо важным с точки зрения влияния на валютный рынок и на характеристики спроса и предложения на нем.

К ключевым составляющим либерализации валютного рынка относят: окончательную отмену продажи части валютной выручки в обязательном порядке; свободную покупку валюты предприятиями на любые их нужды (чтобы они не обязаны были доказывать, что приобретают валюту именно для целевого ее использования); отмену сроковых ограничений возврата в страну валютной выручки. К числу таких составляющих отмену обязательной регистрации данных паспортов физлиц не относят.

Определенное влияние отмена продажи валюты по паспортам на изменение валютного рынка окажет, стимулируя население, вероятно, более легко расставаться со своими накопленными валютными “заначками”. Однако обратим внимание, что стабилизация на белоруском валютном рынке происходила благодаря падению реальных доходов белорусов и их нежеланию снижать привычный уровень потребления и качества жизни. Белорусы, имеющие валюту, расставались с ней, продавая ее. Тенденция эта пока продолжается.

Некоторые белорусы полагают, что в связи с отменой регистрации их паспортных данных государство прекратит слежение за их валютными операциями. Однако это не совсем так. Ведь если гражданин совершит какую-либо сделку на сумму, превышающую тысячу базовых величин, ему все-таки придется предъявить документ.

Кроме того, недальновидно полагать, что правоохранительными и налоговыми органами не приняты во внимание интересы властей при подготовке нормативного документа, касающегося рассматриваемой отмены. Обычно подобные документы довольно долго согласовываются, и власти, вероятнее всего, подумали о своих фискальных целях, а также об отслеживании информации о лицах, не имеющих официального дохода, но покупающих в больших количествах валюту.

Представляется, что принятый указ не имеет никакого отношения к обеспечению роста экономики. Ведь устойчивость белоруского рубля достигалась как раз в условиях спада экономики Беларуси и уменьшения доходов ее граждан, которые и дальге проедают свои валютные запасы в целях сохранения прежнего уровня потребления. Так что о либерализации рынка валюты и экономическом росте, и даже о стабилизации экономики говорить в рассматриваемом ключе не стоит.

Про уровень жизни граждан можно говорить как о падающем, поскольку власти ожидают, что граждане станут активнее расставаться со своими валютными сбережениями. И в итоге кто-то будет иметь меньше валюты, а кто-то вовсе ее лишится. Без запасов валюты населению в будущем жить станет еще труднее.

Маргарита Акулич «Беларуская праўда»