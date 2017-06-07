«Минский завод строительных материалов» намеренно ведут к банкротству 3 7.06.2017, 15:43

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Еще совсем недавно «Минский завод строительных материалов» успешно работал и приносил неплохую прибыль.

После первой неудачной попытки обанкротить ОАО «Минский завод строительных материалов», акционеры совместно с Минстройархитектуры, намерены повторить маневр. Несмотря на высокий сезон, завод с октября 2016 года стоит и активно накапливает долги, пишет ej.by.

История «Минского завода строительных материалов» насчитывает уже без малого 100 лет. Но к своему юбилею, который будет в 2025 году, предприятие может и не дожить, так как акционеры и Министерство архитектуры и строительства, активно ведут завод к банкротству. Примечателен и тот факт, что эти действия Минстройархитектуры начало предпринимать практически сразу после завершения большой модернизации предприятия, на которую были потрачены огромные средства. Впрочем, обо все м по порядку.

На взлете

Еще совсем недавно «Минский завод строительных материалов» успешно работал и приносил неплохую прибыль. Согласно отчетности, за 2013 год его выручка составила около 24 млн долларов, а за 2014 - около 22 млн долларов, а чистая прибыль – более 17 млрд неденоминированных рублей в 2013 году и более 227 млн неденоминированных рублей в 2014 году.

В 2014 году предприятие затеяло большую модернизацию за счет собственных и заемных средств. На 2015 год пришелся пик модернизации. Французская инжиниринговая компания CLEIA поставляет на завод новую линии по производству лицевого кирпича, оснащенную роботизированным садчиком последнего поколения для производства лицевого кирпича и строительных блоков. Параллельно ведется запуск аналогичной производственной линии, изготовленной в Германии. Других таких в Беларуси нет.

Однако на 2015 и на 2016 год пришелся и пик кризиса, когда спрос на кирпич сильно упал. Как рассказал бывший временный управляющий завода Михаил Макаров, спрос на кирпич буквально обвалился в 2-3 раза, в результате чего упала реализация продукции предприятия, что в свою очередь вымыло оборотные средства. Способствовало этому также низкая маркетинговая активность завода, специалисты которого оказались не готовыми к работе в условиях меняющегося рынка. Кроме того, несмотря на проведенную модернизацию, кирпич МЗСМ оказался неконкурентоспособным в сравнении с кирпичами других производителей Беларуси. Дело в том, что глину для кирпича МЗСМ доставляет железнодорожным транспортом с карьера, расположенного в 230 км от производства. У других же производителей глина буквально под боком.

Тяжелые времена

Из-за нехватки оборотных средств в мае 2016 года завод встал и начал активно наращивать свои долги. В такой бы ситуации Министерству архитектуры взять и помочь модернизированному предприятию, чтобы оно начало работать, производить и продавать продукцию, но нет. И это при том, что руководство предприятия не раз взывало о помощи и просило хотя бы временно дать ему льготы по тарифам на жд-перевозки, газ и электричество. В результате завод простоял практически весь высокий сезон. И в декабре 2016 года акционеры завода с согласия Минстройархитектуры подают в Экономический суд г.Минска заявление о банкротстве.

Суд назначает временного управляющего в лице Михаила Макарова, который в течение 2,5 месяцев подготовил и предоставил свое заключение по ситуации. Согласно ему, коэффициент текущей ликвидности у предприятия ниже нормы, коэффициент обеспеченности оборотными средствами ниже нормы, а вот коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами - выше нормы. На основании этого Экономический суд г.Минска отказал в заявлении о банкротстве завода, так как он вполне мог еще работать и рассчитываться с долгами.

Вместо плеча помощи – подножка

Как рассказал Михаил Макаров, согласно его расчетам, если завод избавится от неликвидных активов, которые тяжелым бременем лежат на его плечах, то уже выйдет в ноль. А если получит льготы по тарифам на жд-перевозки и газ, о которых просило руководство, то вполне может выйти на рентабельность в 9%. Это немного, но все же позволяло за определенный промежуток времени рассчитаться со всеми долгами.

Однако после того, как суд отказал в банкротстве завода и временный управляющий сложил с себя полномочия, Министерство архитектуры и строительства принимает странное решение - переоценить имущество предприятия с целью уменьшения коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами (К3), чтобы повторить попытку подачи заявления в суд об экономической несостоятельности (банкротстве). Ранее, в октябре 2016 года, также было принято не способствующее выходу из кризиса управленческое решение: на заводе вводится внешние управление со стороны «Радошковичского керамического завода» - прямого конкурента МЗСМ. Результат такого решение оказался на 100% предсказуемым. Полтора месяца «Минский завод строительных материалов» еще кое-как проработал, продолжая наращивать долги, а с мая, в самый пик сезона, опять конкретно встал. Как указано на сайте предприятия, закрыт даже фирменный магазин, которые продавал населению строительные материалы.

Иными словами, повторяется история 2016 года. Высокий сезон завод простоит, накопит еще больше долгов и Минстройархитектуры опять подаст заявление о банкротстве. А ведь МЗСМ является вторым по объему производства кирпича в Беларуси. Кроме того, предприятие единственное в республике, которое выпускает такие пористые заполнители как аглопоритовые щебень и песок, а также вспученный перлитовый песок и агроперлит. Также завод единственный в стране производит перлито-асбестовые жаростойкие теплоизоляционные плиты («ПАЖ»).

Забыло Министерство архитектуры и строительства и архитектуры про такой важный социальный аспект, как потеря рабочих мест для нынешних 250 работников. И это при том, что глава государства едва ли не еженедельно требует сделать все возможное для создания новых рабочих мест. А тут не только новых не создается, но также имеющиеся уничтожаются.

Журналисты побывали на предприятии. Оно стоит пустым, работает только охрана. Само собой люди очень удручены сложившемся положением и даже до конца не понимают, что происходит, почему успешно работавшее предприятие вдруг так неожиданно уничтожается сразу после модернизации.

Кстати, о модернизации завода, на которую были потрачены десятки миллионов долларов. На прошедшей неделе Лукашенко поручил своему помощнику Александру Косинцу лично разобраться с тем, как проходит модернизация на белорусских предприятиях. МЗСМ как раз тот редкий случай, когда модернизация прошла успешно и в установленные сроки. Но оказалось, что все это современное и высокопроизводительное оборудование никому. Если завод обанкротят, его даже демонтировать и продать не получится - просто пустят на металлом.

Понятно, что сегодня в Беларуси переизбыток производства кирпича. Но это совсем не значит, что крупнейшего в стране производителя, нужно намеренно выводить на банкротство и около 250 человек выбрасывать на улицу.