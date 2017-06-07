закрыть
7 июня 2017, среда, 18:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы создали виртуальный тренажер по управлению трактором

  • 7.06.2017, 15:41
  • 2,160

Онлайн-сервис для точного земледелия OneSoil создал VR-симуляцию для обучения пользованию трактором МТЗ.

Об этом dev.by рассказал соавтор проекта Вячеслав Мазай.

Разработка VR-модели была инициативой стартапа и велась совместно с техническим отделом Минского тракторного завода. Работники конструкторского бюро МТЗ предоставили OneSoil необходимые чертежи, провели экскурсию по производству и курировали процесс создания VR-симуляции. Создание программы заняло 3 месяца, в течение которых программист Антон Цумарев и 3D-художник Никита Олейник занимались проектом в свободное от основной работы время.

Основная задача симуляции — показать возможности VR в работе с сельскохозяйственной техникой. Представленная на Белагро программа позволяет управлять трактором, изучать содержимое кабины и внешний вид машины. В качестве модели использовали самый новый и мощный трактор МТЗ 3522.

Пока VR-симуляция работает только с гарнитурой HTC Vive, но уже в ближайшем будущем OneSoil планирует расширить перечень поддерживаемых устройств на Hololens от Microsoft и Gear VR от Samsung.


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза