Кабмин Эстонии обновится на четверть 1 7.06.2017, 15:51

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Принято решение сменить трех министров в составе правительства.

Об этом сообщает портал rus.err.ee.

Министра окружающей среды Марко Померанца сменит парламентарий Сийм Кийслер. Свен Сестер лишится портфеля министра финансов, передав пост предпринимателю и бывшему яхтсмену Тоомасу Тынисте. Министром обороны станет вице-канцлер МИД и бывший посол Эстонии в РФ Юри Луйк, который сменит на этом посту бывшего председателя IRL Маргуса Цахкна, пишет grushevskogo5.com.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу и министр социальной защиты Кайа Ива сохранят свои портфели. Председатель партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер в состав правительства входить не будет. Он возглавит парламентскую фракцию IRL.

Изменения в составе правительства должны быть утверждены 8 июня уполномоченными партии.

Сийм Валмар Кийслер, родившийся 6 ноября 1965 года в Таллинне, окончил Таллиннскую 2-ю среднюю школу (Таллиннская реальная школа), а также Таллиннский технический университет по специальности "Автоматизированные системы управления". В 2003-2005 гг. и 2006-2007 гг. Кийслер являлся членом десятого созыва Рийгикогу. В 2007-2008 гг. Кийслер являлся заместителем министра экономики и коммуникаций. А позже был министром по делам регионов.