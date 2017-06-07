Минчане взбунтовались против уплотнения 7.06.2017, 16:01

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Фото: minsknews.by

Жители дома на улице Калинина выступили против уплотнения двора многоэтажкой и паркингом.

Недавно старый барак на улице Калинина в Минске обнесли забором. На прошлой неделе из новостей местные жители узнали, что на месте ветхой постройки будут строить 12-этажный жилой дом с паркингом. К новости о грядущем уплотнении застройки люди отнеслись настороженно. За четыре дня они собрали более 250 подписей под коллективным обращением в администрацию Первомайского района и Мингорисполком с требованием приостановить стройку и провести общественное обсуждение проекта, пишет onliner.by.

Дом будет рассчитан на 83 квартиры, рядом появится двухуровневая открытая стоянка на 100 машин, гостевая парковка на 13 мест. Заказчик объекта УКС Миноблисполкома также обещает создать детскую и спортивную площадки с мягким покрытием, места отдыха, рассчитанные в том числе и на жителей старого дома. Местные жители обеспокоены тем, что строительство дома и паркинга заберет часть зеленого двора, создаст постоянный трафик автотранспорта во дворе и ухудшит экологическую обстановку.

«Строительство дома и паркинга, по словам городских чиновников, ведутся согласно детальному плану квартала, утвержденному решением Мингорисполкома в 2006 году. Соответствие проектной документации дома-новостройки детальному плану подтверждено Комитетом архитектуры и градостроительства. Однако местным жителям не предоставили возможность ознакомиться с данным детальным планом. Кроме того, по нашей информации, в 2014 году УП «Минскградо» провело корректировку данного детального плана, однако эта документация не проходила процедуру общественного обсуждения», — отмечает Денис Кобрусев, представитель общественной кампании «Генплан — для минчан!».

«Фактически права местных жителей, гарантированные законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», были ущемлены. В частности, не реализовано право на благоприятную среду обитания, на достоверную, полную и своевременную информацию о состоянии среды обитания и ее предполагаемых изменениях, также право на участие в градостроительном планировании развития территорий», — поделился своей оценкой ситуации Кобрусев.