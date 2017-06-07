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Обломки пропавшего в Мьянме самолета обнаружены в море

  • 7.06.2017, 16:06
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Архивное фото AFP

На борту находилось 116 пассажиров.

Обломки пропавшего 7 июня с радаров военного самолета Вооруженных сил Мьянмы найдены в море, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники, пишет tut.by.

Самолет Y-8 со 116 пассажирами на борту сегодня следовал по маршруту Янгон — Тавой — Мьей — Бокпийн — Мьей — Янгон. В Минобороны сообщили, что борт прибыл в Мьей в 11.55 по местному времени и полетел в столицу страны Янгон в 13.06. В 13.35 самолет пропал с радаров, диспетчеры потеряли связь с пилотами. Обломки обнаружены в 218 километрах от города Тавой.

На борту было 105 пассажиров — родственников военных, которые служат в прибрежных районах Юго-Восточной Азии, — и 11 членов экипажа, сообщила британская газета The Daily Mirror со ссылкой на анонимный источник в аэропорту.


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