Мальчик потерял флейту, но учитель заставил играть на отсутствующем инструменте 1 7.06.2017, 16:08

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Юный музыкант отнесся к своему выступлению очень серьезно.

Пользовательница твиттера Аашна Беленье опубликовала видеоролик, на котором ее младший брат играет на «виртуальной» флейте, пишет tut.by. Как выяснилось, мальчик пришел на выступление оркестра, забыв инструмент. Но учитель оказался педантом и заставил мальчика играть без него. Причем юный музыкант отнесся к своему выступлению очень серьезно.