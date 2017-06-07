В Беларуси пособие по безработице меньше украинского в 3 раза, а литовского — в 15 раз 3 7.06.2017, 16:17

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Средний размер пособия на одного безработного в апреле в Беларуси составил $13.

Этот показатель составляет 14,3% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Tut.by посмотрел, как пособие по безработице белорусов отличается от выплат в других странах, а также как оно разнится по регионам Беларуси.

Больше всего пособие по безработице в апреле было в Гомельской области — 30,3 рубля, а меньше всего — в Минске (23,4 рубля).

В ближайшее время безработным не стоит ждать увеличения пособия. Об этом на отчетном заседании в парламенте заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Министр напомнила, что сейчас в Беларуси обсуждается так называемая страховка от безработицы, которая позволит увеличить размер пособий. До 100% БПМ для тех, кто попал под сокращение или оказался на бирже труда после ликвидации его организации, до 50% БПМ для тех, кто лишился работы по другим уважительным причинам. Сейчас новый документ проходит согласование. Ожидать его принятия в ближайшее время не стоит.

Пособие по безработице белорусов отличается от выплат в других странах. Так, в России минимальное пособие официальным нетрудоустроенным составляет 28 рублей ($14), максимальное — около 160 рублей ($80) (все суммы приведены в тексте в белорусских рублях по курсу Нацбанка на 7 июня).

В Литве среднее пособие составляет 413 рублей. Выплаты получают около 44 тысяч нетрудоустроенных.

В Украине с 1 апреля этого года минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц повысили до 91 рубля.

В Польше безработные получают от 260 рублей до почти 500 рублей.