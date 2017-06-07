Лев Марголин: Беларусь хочет сотрудничать с Молдовой «по-китайски» 2 7.06.2017, 16:44

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Лев Марголин

Фото с сайта ucpb.org

Луканомике нечего предложить другим странам.

Скептически оценивает планы белорусского руководства сотрудничать с Молдовой экономист Лев Марголин, передает «Радые Свабода»:

«Меры Кобякова мне понятны. У нас теперь есть свободные руки в строительстве. Беларусь уже не может строить так много, как раньше. И, разумеется, столько строителей нам уже не нужна. Поэтому и появилась эта идея трудоустроить их в Молдове. Однако сомневаюсь, что это нужно Молдове. Там хватает своих строителей, да и квалификация Их не хуже.

Что касается собирания автобусов МАЗ, то, я скажу так: сотрудничество с Китаем нас чему научила. Эту идею я назвал бы «сотрудничеством по-китайски». В том смысле, что мы вам соберем автобусы, а дальше вы сами думайте, куда их пристроить. Молдова, особенно без учета Приднестровья, - страна небольшая. И зачем ей столько автобусов?!»