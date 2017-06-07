Несбыточная мечта Путина 4 Матвей Ганапольский

7.06.2017, 16:55

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Матвей Ганапольский

Фото: RFE/RL

Нового раздела мира не ожидается.

В теме переговоров между Россией и США есть три аспекта. Дело в том, что переговоры больших стран о судьбе малой страны (в данном случае я называю Украину малой страной потому что она жертва российской агрессии и у нее нет таких вооруженных сил, нет такой второй армии в мире, как у Российской Федерации, чтобы освободить свои территории). Так вот такие переговоры история знает. Когда одно большое государство, в частности США, от имени Украины и по согласованию с Украиной, ведут переговоры со страной-агрессором. Но еще раз повторяю – по согласованию с Украиной и от имени Украины.

Второй аспект в этой проблеме, что Российская Федерация предложила США прямые переговоры по судьбе Украины, вообще не упоминая Украину как политический субъект. Это означает, если США согласятся на такие переговоры, то они собственно будут не о судьбе Украины, а о той давней мечте, которую лелеет Путин. А именно – о новой Ялте, о новом разделе мира. Суть позиции России, напомню, в том, что она предлагает США заново делить мир с учетом американских и российских интересов. А российские интересы в данном случае предусматривают сферу прямого влияния и прямого интереса России на все страны бывшего Советского Союза. Боюсь даже говорить, но включая и балтийские страны. Хотя думаю, что Россия отдаст балтийские страны по факту их присутствия в европейском сообществе и НАТО.

Отсюда идет и третий аспект – Украина никогда не согласится на подобные переговоры. Правильные переговоры имеют исполнительный механизм. То есть, страны о чем-то договорились и после этого начинают исполнять договоренность.

Или например, если какая-то страна, вот США, участвует в переговорах от имени Украины или с учетом ее интересов, то ее позиция полностью согласована с Украиной и после переговоров Украина обязуется исполнять то, что было решено. Если решение ее устраивает.

В данном случае мы видим, если эти переговоры когда-то будут без участия Украины, то они будут просто написаны на бумаге. Украина не будет исполнять то, что принято в отношении нее третьими странами.

Матвей Ганапольский, obozrevatel.com