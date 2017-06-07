10 секретов, которые спрятаны в логотипах голливудских студий 7.06.2017, 17:06

Самые интересные истории о том, как были созданы логотипы известных голливудских киностудий.

Мы знаем эти логотипы с детства, каждый из них ассоциируется с любимым фильмом. Но мы никогда не задумывались, что же они означают.

АdMe.ru собрал самые интересные истории о том, как были созданы логотипы известных голливудских киностудий.

DreamWorks Pictures

Предполагалось, что на логотипе DreamWorks будет изображен мужчина, который рыбачит, сидя на луне. Отрисовать его было поручено художнику Роберту Ханту, но тот решил сделать еще один вариант — с мальчиком вместо мужчины. Этот эскиз и был утвержден в итоге.

Кстати, Хант рисовал мальчика с луны со своего сына. Уильям стал композитором и работает в музыкальной индустрии.

Columbia Pictures

Леди с факелом — олицетворение Америки и студии Columbia Pictures — появилась на логотипе в 1924 году. Интересно, что никогда не существовало одного конкретного прототипа для этой фигуры, образ всегда был собирательным.

Современная версия логотипа появилась в 1992 году и принадлежит кисти художника Майкла Джей Диса. Моделью стала обычная американская домохозяйка Джени Джозеф, но черты ее лица были значительно изменены.

Metro-Goldwyn-Mayer

Идея логотипа родилась в 1924 году у Говарда Диеца. Все просто: в его альма-матер — Колумбийском университете — была спортивная команда «Львы».

С тех пор в заставке MGM появлялись пять разных львов: Слатс, Джеки, Таннер, неизвестный лев и Лео. Последний — как раз герой современного логотипа. И, конечно, важно отметить, что ни один лев при съемках не пострадал.

Paramount Pictures

Для этого логотипа художник Уильям Ходкинсон нарисовал гору, очень похожую на Бен-Ломонд в штате Юта, где он провел свое детство.

На оригинальном логотипе 1914 года было 24 звезды: именно столько актеров и актрис подписали в то время контракты со студией. Но на современном лого можно насчитать только 22 звезды. Почему — загадка по сей день.

Warner Bros.

Здесь, казалось бы, все просто: на логотипе изображен щит с инициалами основателей компании — братьев Уорнер. Вот только это не настоящая фамилия.

Родители будущих основателей студии эмигрировали в Америку из Российской империи (с территории нынешней Польши) и носили фамилию Вонсколасер. Имена Гарри, Альберта, Сэма и Джека тоже звучали иначе: Гирш, Аарон, Шмуль и Ицхак.

Walt Disney

На логотипе самой известной мультипликационной студии в мире всегда был изображен сказочный замок. Изначально его прототипом был немецкий Нойшванштайн. А вот в 2006 году его сменил Замок Золушки из парижского Диснейленда.

Pixar

Логотип Рixar появился благодаря успешной премьере студии. Зрителям так полюбилась маленькая лампа Люксо-младший из одноименного короткометражного фильма 1986 года, что было решено поместить ее на логотип вместо буквы «I».

Castle Rock Entertainment

Сегодня эта студия уже выкуплена Warner Bros., а начинала Castle Rock Entertainment в 1980-х с экранизации романов Стивена Кинга.

Компания была названа в честь вымышленного городка Касл-Рока, в котором частенько происходили события фильмов. На фото один и тот же маяк на логотипе и в фильме «Нужные вещи».

Lionsgate

Если исходить из названия студии, то на ее логотипе можно ожидать льва и ворота. Но вот что любопытно: ни то, ни другое не имеет прямого отношения к этой компании. На самом деле Lions Gate — это мост в Ванкувере, именно оттуда родом основатель студии режиссер Роберт Олтмен.

Scott Free

Режиссер Ридли Скотт, как известно, владеет собственной продюссерской студией. Ее заставка — это мультипликация, в которой человек превращается в птицу, словно обретая свободу. Интересна техника исполнения: художник рисует каждое движение отдельно, а затем по очереди фотографирует. Автор шедевра — итальянский иллюстратор Джанлуиджи Токкафондо.