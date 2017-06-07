Как белорусские волонтеры помогают братьям-украинцам 7.06.2017, 17:14

Всего за последний квартал волонтеры собрали по всей Беларуси более тонны вещей, которые будут переданы в Украину.

Волонтеры Гуманитарного маршрута «Беларусь-АТО» из Гродно собрали очередную партию помощи для семей переселенцев из Луганской и Донецкой областей Украины. В течение ближайших дней эта помощь будет передана в Минск, а затем через Гомель поедет в Украину. Как осуществляется сбор гуманитарной помощи, рассказывает «Радыё Рацыi» гродненский журналист и волонтер Денис Ивашин:

- Сейчас летний период. Понятно, что вещи нужны летние. Нет определенных критериев. Помогают гродненцы, чем могут. Конечно, эти вещи не новые. Я хотел бы выразить благодарность всем нашим гродненцем за эту помощь, так как уже в течение трех лет оказывается беспрерывная помощь всем пострадавшим жителям непосредственно на территории Украины, мы работаем именно с ними.

Всего за последний квартал волонтеры Гуманитарного маршрута «Беларусь-АТО» собрали по всей Беларуси более тонны вещей, которые в ближайшие дни будут переданы в Украину. Среди тех, кто приносит вещи,- люди разного возраста и разных социальных групп: от бизнесменов до простых пенсионеров.