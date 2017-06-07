В Беларуси можно будет платить смартфоном 4 7.06.2017, 17:23

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Приорбанк первым запустил в стране бесконтактную технологию оплаты.

Теперь белорусы могут рассчитываться без банковского «пластика» в магазинах, кафе, ресторанах, кинотеатрах и других заведениях по всей стране, рассказали в пресс-службе банка, пишет ej.by

Смартфон в платежное средство превратит технология HCE – Host Card Emulation. Для расчетов используется «цифровая карточка» – виртуальный дубликат стандартного «пластика». Создать ее можно бесплатно прямо в специальном приложении Prior Pay. Сделать это смогут как новые, так и действующие владельцы карт Visa, причем последним даже не нужно посещать отделение Приорбанка. Что интересно, схожее решение успешно реализовали ведущие банки мира.

Пластиковая карта для оплаты товаров и услуг больше не нужна. Чтобы рассчитаться за покупку, надо лишь коснуться смартфоном о платежный терминал с поддержкой Visa payWave (ее, кстати, сейчас используют бесконтактные карточки). Причем оптимальное расстояние между смартфоном и терминалом составляет 4 см. Информация о том, что платеж прошел, тотчас появится на экране телефона.

Оплата со смартфона происходит мгновенно – скорость транзакции гораздо выше, чем при расчетах пластиковой картой. Технология HCE также предоставляет больший уровень безопасности, поскольку перехватить данные практически невозможно. Платить телефоном при этом удобнее, чем доставать карту из кошелька или кармана.

Технологию поддерживают многие объекты торговли, общепита и развлечений по всей Беларуси. В ближайшие месяцы их число заметно возрастет с массовым переходом на современные платежные терминалы. В частности, Приорбанк рекомендует всем компаниям своевременно перейти на прием платежей посредством Visa payWave.

Решение пока работает только в смартфонах на операционной системе Android (версии 4.4 и выше), однако в будущем будет доступно и на других платформах. Для бесконтактной оплаты телефон должен обладать NFC-модулем. Для обмена данными также необходимо интернет-соединение (расход трафика при этом минимальный).

«С запуском технологии HCE мы делаем первый шаг к отказу от физического пластика. В будущем смартфон или другое мобильное устройство станут основным инструментом платежей, – отметил зампредседателя правления Приорбанка Сергей Шишов. – Беларусь входит в число стран, где доступны инновационные технологии в сфере финансов. Представленное решение – одно из новейших в области бесконтактных мобильных платежей, причем его используют ведущие банки мира».

Директор по инновациям Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Андрей Щербинав свою очередь отметил, что проект по запуску технологии HCE в Приорбанке стал следующей ступенью в развитии бесконтактных платежей. «Беларусь находится впереди по инновациям в платежах. Облачные технологии позволяют использовать мобильный телефон как платежный инструмент, увеличить объемы электронных платежей и обеспечить выход мобильной коммерции на новый уровень. Мы видим, что объемы бесконтактных расчетов во всем мире стабильно растут. Поэтому мы уверены, что технологию оценят клиенты Приорбанка, и уже в ближайшее время мы зафиксируем рост и на белорусском рынке», – считает он.

Приорбанк выступает лидером на рынке по эмиссии платежных карточек и безналичным расчетам. На безналичные расчеты сейчас приходится 45,4% операций по банковским карточкам. Для сравнения: в 2015 году эта доля в банке составляла 39%.