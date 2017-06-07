У белорусских студентов нет денег даже на выпускные вечера 7.06.2017, 17:40

Фото: vypusknik.by

Организаторы праздников бьют тревогу.

Пафосные предложения с all inclusive не очень востребованы в этом году. Предложения "дешево и сердито" также простаивают.

Непафосные организаторы предлагают варианты попроще, исходя из материальных возможностей публики.

Например, в одном из минских клубов выпускникам предлагают устроить праздник «дешево и сердито». Заказ на любую сумму до 22 июня, кроме пятниц и суббот, а с 23 июня по 3 июля — по меню в размере 50 рублей на человека. При этом обещаны живая музыка, шоу–программа, ведущий, конкурсы с розыгрышами и дискотека до 5.00. Еще и бонус в виде бесплатного разового входа до конца лета получить можно. В среднем же ценовом сегменте сборные выпускные вечера в ресторанах. Цена вопроса — эквивалент 110 — 150 долларов с участника из расчета на 70 — 80 человек, пишет sb.by.

В стандартный набор программы среднестатистического выпускного вечера для большой компании, как правило, входят медийный ведущий, фотозона, кавер–бэнд, диджей с дискотекой, аниматоры, некая шоу–программа, фейерверк.

Вдобавок event–агентства готовы предложить лимузин–эскорт, оригинальную встречу гостей, профессиональную фото– и видеосъемку, гоу–гоу, выступления певцов, организацию флешмоба, пирамиду из шампанского и прочие радости. Но если брать спектр предложений в целом, то выбрать «свой» выпускной можно на любой вкус и цвет.

Event–компании, занимающиеся организацией студенческих выпускных вечеров, сейчас пребывают в шоке от малого количества клиентов. Причем речь идет даже не об «эксклюзивных» вечеринках, а о сборных мероприятиях в столичных отелях и на прочих уважаемых площадках.

— В этом году многие студенты вузов, по–видимому, останутся без выпускного вечера, — предполагают представители проекта Vypusknik.by. — Мы наблюдаем падение спроса примерно на 30%. Разговаривали с конкурентами — у них ситуация примерно такая же. В чем причина? Очевидно, даже не в деньгах. Видимо, у молодых людей меняются ценности. Раньше выпускной вечер являлся незыблемой традицией, а сейчас многим куда важнее потратить деньги не на праздник, а на ремонт своего автомобиля или туристическую поездку. Что поделаешь, у каждого поколения свои приоритеты.

Выпускные вечера для старшеклассников пройдут 9 — 10 июня на базе школ, гимназий, лицеев. В отдельных случаях мероприятие может проводиться в учреждении дополнительного образования детей и молодежи или культуры. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности участников мероприятий по всей стране будет налажено дежурство.