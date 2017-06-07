Макрон берется за борьбу с террористами 1 7.06.2017, 17:52

Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Во Франции будет создана специальная организация для противодействия террористическим угрозам.

Вчера вечером на площади у собора Нотр-Дам в Париже было совершено нападение на полицейский патруль. Некий человек подошел к трем патрульным, охраняющим этот оживленный район, и ударил одного из них молотком по голове. Молодой сотрудник полиции получил травмы головы и шеи. Один из его коллег тут же стал стрелять в нападавшего, ранив его в грудь и ногу, пишет economistua.com.

Задержанный находится сейчас в больнице под охраной. Установлена его личность Это 44-летний гражданин Алжира, обучающийся в докторантуре университета французского города Мец. Ранее он защитил магистерскую диссертацию в Упсале (Швеция) и работал долгое время в газетах и на радио Швеции. Он изучал взаимодействие СМИ и общества и, по отзывам знавших его французов, «вполне разделял ценности западной демократии». При обыске на квартире террориста обнаружена видеозапись его присяги на верность ИГИЛ.

С учетом заметно участившихся в Европе в целом, не исключая и Францию, актов террора президент Макрон принял решение о создании Национального координационного центра по разведке и борьбе с терроризмом. Новый орган будет подчиняться непосредственно главе государства.

В структуре этого органа предусмотрен и специальный Национальный контртеррористический центр.

Непосредственное руководство работой нового координационного органа предполагается возложить на Пьера де Буске де Флориана. Этот опытный профессионал долгое время возглавлял префектуры полиции в различных департаментах Франции, а в настоящее время руководит консультационным центром МВД Франции. Официально о назначении будет объявлено 21 июня, когда президент огласит также фамилии новых руководителей Главного управления внутренней безопасности и ГУ внешней безопасности.

В тот же день парламенту будет предложен законопроект о продлении чрезвычайного положения в стране до ноября нынешнего года.