Белорусские производители алкоголя уже не могут без дотаций 9 7.06.2017, 17:59

Власти вынуждены платить по долгам белорусских предприятий.

Семи белорусским компаниям, которые реализуют инвестиционные проекты, в 2017 году возместят из бюджета часть процентов за пользование банковскими кредитами. Среди последних и «Минск Кристалл», пишет ej.by.

Возмещение будет идти за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, направляемых на развитие высокоэффективных производств. Средства, выделяемые юрлицам в соответствии с постановлением, используются ими в 2017-2018 годах для реализации инвестпроектов, сообщила пресс-служба Совмина.

Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам, по предложениям которых принимается решение о предоставлении юрлицам господдержки в соответствии с постановлением, поручено обеспечить контроль за реализацией ими инвестиционных проектов, и представление в Министерство экономики до 25 февраля 2018 года информации о ходе их реализации.

Министерству экономики совместно с Министерством финансов до 5 марта 2018 года необходимо представить в Совет министров аналитическую информацию о ходе реализации настоящего постановления.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.