Алексей Калюжный: Было бы приятно получить тренерское предложение от сборной Беларуси 7.06.2017, 18:11

Алексей Калюжный

Бывший капитан сборной Беларуси по хоккею сообщил, что согласился бы войти в тренерский штаб команды.

Об этом Алексей Калюжный заявил в интервью «Радыё Свабода».

«Мне это интересно. К тому же я окончил высшую школу тренеров, у меня есть тренерский лицензия КХЛ. Моя дипломная работа посвящена профессиональной подготовке хоккеистов. Поэтому, безусловно, хотелось бы найти возможность и реализовывать себя в хоккее далее. Все же это все моя жизнь, я живу хоккеем до сих пор. Несмотря на то, что уже не играю, я в курсе всех новостей, всех последних тенденций в нашем виде.

Естественно, если я буду полезен в штабе сборной, такое предложение приму. Понимаю, что у меня нет опыта, чтобы быть главным тренером. Еще многому надо учиться. Но хорошо бы побыть помощником в сильного специалиста, понаблюдать, что и как он делает, набраться опыта, применить какие-то свои знания.

Недавно прочитал автобиографическую книгу легендарного Алекса Фергюсона, с интересом слежу за карьерой Жозе Моуриньо. Сегодня это футбольные глыбы, но они тоже начинали за спинами великих тренеров, что потом позволило им строить собственную карьеру.

Конечно, было бы приятно получить предложение от сборной, попытаться помочь ребятам. Я знаю, что могу передать свой опыт, у меня есть определенный авторитет. Было бы интересно, почему нет?», — сказал Калюжный.