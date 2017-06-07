закрыть
7 июня 2017, среда, 18:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Алексей Калюжный: Было бы приятно получить тренерское предложение от сборной Беларуси

  • 7.06.2017, 18:11
Алексей Калюжный

Бывший капитан сборной Беларуси по хоккею сообщил, что согласился бы войти в тренерский штаб команды.

Об этом Алексей Калюжный заявил в интервью «Радыё Свабода».

«Мне это интересно. К тому же я окончил высшую школу тренеров, у меня есть тренерский лицензия КХЛ. Моя дипломная работа посвящена профессиональной подготовке хоккеистов. Поэтому, безусловно, хотелось бы найти возможность и реализовывать себя в хоккее далее. Все же это все моя жизнь, я живу хоккеем до сих пор. Несмотря на то, что уже не играю, я в курсе всех новостей, всех последних тенденций в нашем виде.

Естественно, если я буду полезен в штабе сборной, такое предложение приму. Понимаю, что у меня нет опыта, чтобы быть главным тренером. Еще многому надо учиться. Но хорошо бы побыть помощником в сильного специалиста, понаблюдать, что и как он делает, набраться опыта, применить какие-то свои знания.

Недавно прочитал автобиографическую книгу легендарного Алекса Фергюсона, с интересом слежу за карьерой Жозе Моуриньо. Сегодня это футбольные глыбы, но они тоже начинали за спинами великих тренеров, что потом позволило им строить собственную карьеру.

Конечно, было бы приятно получить предложение от сборной, попытаться помочь ребятам. Я знаю, что могу передать свой опыт, у меня есть определенный авторитет. Было бы интересно, почему нет?», — сказал Калюжный.


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза