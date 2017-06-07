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США не откажутся от своих ценностей в угоду отношений с РФ

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  • 7.06.2017, 18:34
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Представитель Госдепартамента прокомментировала слова Тиллерсона о поручении Трампа наладить взаимодействие с Москвой.

США продолжат отстаивать свои ценности в тех областях, где взгляды Вашингтона и Москвы расходятся, несмотря на поручение наладить взаимодействие с Россией, отданное американским президентом Дональдом Трампом госсекретарю Рексу Тиллерсону. Об этом представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила во вторник, 6 июня, на брифинге для журналистов, передает «Немецкая волна».

«Мы собираемся выявить сферы, представляющие взаимный интерес, где мы можем вести совместную работу. Вместе с тем важно отметить, что в тех областях, где наши взгляды с Россией расходятся, мы продолжим отстаивать свои интересы и ценности, а также ценности наших партнеров», - подчеркнула глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США.

«Достичь прогресса» в отношении с Россией

Слова Нойерт стали ответом на вопрос одного из журналистов, попросившего прокомментировать заявление Тиллерсона, сделанное им 6 июня во время визита в Новую Зеландию. Госсекретарь тогда сослался на заявление Трампа, поручившего ему «достичь прогресса» в отношениях с Россией, несмотря на политические факторы, мешающие добиваться поставленной задачи.

Хизер Нойерт также оценила вероятность вмешательства Москвы в выборы президента США в ноябре 2016 года. Она отослала журналистов к еще одному высказыванию Тиллерсона, ранее высказывавшего мнение, что подобные предположения «преследуют целью подорвать доверие» между двумя странами.

В мае министерство юстиции США назначило бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования вмешательства России в американские президентские выборы и «связанных с этим вопросов». Ситуацию также держут на контроле комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.


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