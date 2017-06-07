Торговцев в переходе на Якуба Колоса будут снимать на камеры 12 7.06.2017, 18:41

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Фото: «Минск-Новости»

В подземном переходе станции метро «Плошча Якуба Коласа» установят видеокамеры для слежки за нелегальными торговцами.

В подземном переходе станции метро «Плошча Якуба Коласа» собираются установить камеры видеонаблюдения, чтобы отслеживать нелегальных торговцев. Это инициатива Администрации Советского района, пишет агентство «Минск-Новости».

Самые проблемные в Советском районе места – подземные переходы на площади Якуба Коласа и на пересечении улиц Веры Хоружей и Куйбышева.

– Также вместе с несколькими компаниями-производителями обсуждается возможность реконструкции либо строительства новых объектов торговли в этих переходах по аналогии с тем, как это сделано возле станции метро «Площадь Ленина», – рассказал замглавы администрации района Александра Величко. –Тогда прилегающую территорию закрепят за легальными продавцами. Предварительно такой разговор велся с «Красным пищевиком» и «ДорОРС».

Но более эффективным методом борьбы с нелегальной торговлей, по мнению администрации, стало бы внесение в законодательство изменений, чтобы можно было конфисковать товары и незаконно полученные деньги. Сегодня же сумма штрафа в 3 базовые величины не останавливает людей, торгующих в переходах или на других стихийных мини-рынках.