Цена на Brent обвалилась до минимума за месяц 3 7.06.2017, 18:46

3,350

Нефть эталонных марок резко дешевеет в среду.

Котировки опустились до минимумов с начала мая на данных о неожиданном росте запасов всех видов топлива в США по итогам прошлой недели, передает «Интерфакс».

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:37 по минскому времени опустилась на $1,84 - до $48,28 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $2,06 - до $46,13 за баррель.

Как говорится в сообщении министерства энергетики США, на минувшей неделе запасы нефти подскочили на 3,3 млн баррелей. Рост фиксируется впервые за 9 недель, эксперты ожидали снижения на 3,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина в стране выросли на 3,32 млн баррелей, дистиллятов - на 4,35 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих предприятий в стране упала на 0,9 процентного пункта вместо ожидавшегося снижения на 0,2 п.п., а добыча нефти в Штатах сократилась на 24 тыс. баррелей в сутки.