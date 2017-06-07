Верховный комиссар ООН раскритиковал власти Беларуси 2 7.06.2017, 19:04

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Зейд Раад аль-Хусейн раскритиковал Беларусь за отказ от сотрудничества с правозащитными механизмами ООН.

Верховный комиссар ООН Зейд Раад аль-Хусейн, выступая в Женеве на открытии 35-й сессии Совета по правам человека, настоятельно рекомендовал всем государствам не отказываться от сотрудничества с правозащитными механизмами ООН.

Как сообщает Центр новостей ООН, данный вопрос Зейд Раад аль-Хусейн поднял в контексте борьбы с терроризмом, заявив, что «с терроризмом необходимо покончить», но при этом «антитеррористические меры не должны приводить к грубым нарушениям прав человека».

Напоминая о необходимости сотрудничать с международными механизмами, Верховный комиссар раскритиковал власти Беларуси, КНДР, Эритреи, Израиля и Ирана за отказ признавать мандат специальных докладчиков ООН.

Главный правозащитник ООН отметил, что многие страны мира отказываются приглашать в страну специальных докладчиков и не представляют своевременно отчеты о выполнении основных договоров в области прав человека.

Вместе с тем Верховный комиссар сообщил, что ряд государств в последние годы изменили свое отношение к правозащитным механизмам ООН и проявляют большую готовность к сотрудничеству. В качестве примера Зейд Раад аль-Хусейн привел Узбекистан, где недавно побывал. Вместе с тем, он подчеркнул, что Узбекистан по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами в области прав человека, но руководство, как он полагает, «ведет страну в правильном направлении».

Что касается Беларуси, то на текущей сессии спецдокладчик Миклош Харашти, мандат которого власти страны не признают, представит Совету по правам человека доклад по ситуации в стране. Обсуждение этого доклада запланировано на 14 июня. После в Совете по правам человека должно состояться голосование по вопросу о продлении мандата спецдокладчика по Беларуси, в связи с чем белорусские и международные правозащитники с 30 мая по 1 июня провели ряд встреч с представительствами различных стран-членов Совета по правам человека в Женеве, убеждая их в необходимости продления мандата.

В состав Совета по правам человека входят 47 государств. У группы восточноевропейских государств в этом органе шесть мест. В 2017 году эта группа представлена Албанией, Венгрией, Грузией, Латвией, Словенией и Хорватией. У Азии и Африки — по 13 мест, у Латинской Америки — восемь и у группы, объединяющей западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль, — семь мест.