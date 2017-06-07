SpaceX выведет на орбиту засекреченный самолет ВВС США 6 7.06.2017, 19:17

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Компания Илона Маска в августе 2017 года выведет на орбиту экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B.

Об этом 6 июня на слушаниях в Сенате заявила представитель ВВС Хизер Уилсон, передает «Медуза».

Для выведения самолета на орбиту будет использована ракета-носитель Falcon 9.

Ранее о сотрудничестве программы X-37B и SpaceX не сообщалось. Точная дата пуска пока не называется.

Это будет пятый полет самолета X-37B, изготовленного компанией Boeing. Существует два таких аппарата; один из них в мае 2017 года завершил орбитальный полет, продолжавшийся более 700 дней. Назначение самолета, напоминающего внешним видом космический шаттл, неизвестно.

SpaceX в 2016 году заключила контракт с ВВС США на запуск двух GPS-спутников в 2018 году. В мае 2017 года компания вывела на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки США.