Злость делу не поможет 1 Константин Скуратович, belrynok.by

7.06.2017, 19:20

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С экономикой в Беларуси еще хуже, чем с хоккеем.

Хоккейное сообщество все еще мучительно переживает неудачи сборной Беларуси на последнем чемпионате мира. А ведь известно, что эти неудачи давно стали хроническими.

На мой взгляд, с экономикой еще хуже, чем с хоккеем. Например, у него сегодня высокое положение (как-никак, сборная удерживаются в мировой элите), сражается сборная команда с лучшими командами, изредка побеждает. Любой хоккеист, если он настоящий, отправляясь на турнир, знает, что его там ждут, чтобы нанести его команде поражение. Но он едет, и мечтает получить нужный результат, или даже при случае унизить каких-нибудь шведов, как это однажды уже было.

Лет через 20-30 мировой рейтинг белорусской сборной обязательно повысится, даже в том случае, если он в стране потеряет статус спорта № 1. Можно допустить, что в будущем самый высокий пост в державе достанется фанату футбола, но белорусский футбол по своим международным успехам не сможет сравниться с хоккейными нынешними достижениями. В первую очередь по той причине, что в мировом футболе конкуренция гораздо более высокая, чем в хоккее. Чтобы прописаться в элите постоянно, хоккеистам достаточно играть на равных с ее аутсайдерами. С такими же хоккейными «супердержавами», как Латвия, Казахстан, Украина, Дания, Словения и прочие.

То есть, нет никаких оснований посыпать волосы пеплом. Можно считать, что Семен Шапиро, заслуженный аграрий страны, назначенный на пост руководителя федерации, по крайней мере, хоккейное хозяйство не разорит, обеспечит ему достигнутый уровень, а если повезет, приподнимет его на одну или даже две ступеньки.

Потому что в хоккее утвердилась определенная система, которая автоматически поддерживает его функционирование. Сейчас в мировом рейтинге сборная Беларуси занимает высокое десятое место, завоеванное в конкурентной борьбе с соперниками.

Впрочем, практикуемые в Беларуси виды спорта имеют свою квалификацию — они признаются в мире в том случае, если команды или спортсмены участвуют в международных соревнованиях. О большинстве отраслей экономики что-то определенное в этом смысле сказать трудно. Например, обрабатывающая промышленность, продукция которой, что признается всеми, имеет ограниченную конкурентоспособность, в большинстве на российском рынке, где удерживается не только экономическими, но и политическими соображениями. Поэтому до сих пор не получен ответ о причинах многолетней «мясомолочной войны» российского санитарного надзора с белорусским Минсельхозпродом, которая периодически завершается отказом покупать белорусскую продукцию по причине ее ненадлежащего качества. Разумеется, без политики в этом деле не обходится, но видимо, на самом деле, эти отказы имеют и объективную подоплеку.

Белорусское сельское хозяйство тоже имеет системную природу, что самым непосредственным образом отражается на количестве и качестве продукции, на ее производственных особенностях, на правовых и экономических уложениях, на финансовом состоянии. Ссылки на необходимость государственных дотаций в сельское хозяйство, которые практикуются в других странах (де мол, там дают даже больше), не могут оправдать закономерную неэффективность подавляющего большинства организаций. Решающий аргумент правительства в пользу такой практики звучит так – колхозы работают не для прибылей, а для того, чтобы «обеспечить продовольственную безопасность страны». Подобно тому, как любой квалифицированный менеджер не сможет разорить белорусский хоккей, самый квалифицированный менеджер не может сделать его сельское хозяйство прибыльным. Наоборот, задолженность постоянно растет, растут издержки производства на современных предприятиях, построенных несколько лет назад именно для производства прибылей.

Эта многолетняя тенденция не прерывалась в бытность Семена Шапиро министром сельского хозяйства, укрепилась при нынешнем министре Леониде Зайце, однако некогда Михаил Мясникович назвал ее плохой экономикой. У него были какие-то соображения на этот счет, какие-то задумки, связанные с реструктуризацией аграрных долгов, но система проигнорировала их. Разумеется, любой министр, если не призывается в должность с целью коренной реформы, является ортодоксальным апологетом системы и вышестоящего начальства, и оправдывает свое существование на ползучем эмпирическом уровне. Иногда такие искания приводят всех в недоумение. Так, Леонид Заяц на региональном совещании в Бобруйске сделал жесткую выволочку могилевским аграриям, которые провалили прошлую пятилетку по животноводству: уменьшили надои молока, сократили поголовье крупнорогатого скота, снизили привесы. По его словам, чтобы исправить ситуацию, в частности, нужно увеличивать поголовье КРС не менее чем на 10% ежегодно.

Притом, что численность КРС на 1 мая по сравнению с аналогичной датой 2016 года во всех сельскохозяйственных организациях увеличилась только на 0,2% голов: в Минской области – на 1,1%, Гомельской – на 1,4%, в Брестской области – на 0,4%, а в Могилевской области стадо КРС сократилось на 1,2%, в Гродненской – на 0,7%, в Витебской – на 0,4%. Волюнтаризм это называется. Сравнить можно только с установкой хоккейного тренера, который требует от своих игроков победы в любом матче. Как это сделал министр Заяц в Бобруйске: «Поэтому в регионе нужно по-хорошему разозлиться всем кадрам, начиная с председателя райисполкома до рядового работника, и взяться за работу. Это нужно сделать, чтобы выполнить требования главы государства по повышению эффективности работы АПК, сохранить в стране продовольственный достаток и нарастить экспортный потенциал к 2020 году не менее чем до 7,5 млрд. долларов».

Что на это скажешь? В январе-марте экспорт продуктов питания, включая напитки и табачные изделия, достиг 1 млрд. долларов, поэтому можно ожидать его увеличение к концу года до 4,5-5 млрд. долларов. Следовательно, к концу пятилетки надо увеличить его в 1,5-1,7 раза. Соответственно, следует увеличить поголовье КРС, чего никак не получится в этом году. Пока вообще прирост производства в животноводстве обеспечивается не КРС и свиньями, а птицей.

К этому надо относиться с пониманием. Дело в том, что продолжается обнищание населения. По данным Белстата в первом квартале номинальные денежные доходы население увеличились на 5,5%, а инфляция – на 7,6%. Реальные располагаемые доходы составили 97,8% к уровню января-марта 2016 года. Иными словами, покупательная способность денежных доходов населения сократилась, что отражается в падении объема розничного товарооборота. И все те дополнительные привесы и надои, которые г-н Заяц стремится получить от сельчан, платежеспособного спроса не найдут.

Да, многие еще ожидают обещанной к концу года революции в заработной платы, но серьезных предпосылок для этого нет. Производительность труда растет гораздо медленнее в основном благодаря сокращению занятости в экономике, что одновременно сокращает и реальные доходы всего населения.

Можно на эти вещи разозлиться, но изменить их системную природу нельзя. Таким оригинальным способом.

Константин Скуратович, belrynok.by