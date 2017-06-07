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Лукашенко улетает в Казахстан на ШОС

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  • 7.06.2017, 19:46
  • 4,617
Фото: naviny.by

В Казахстане диктатор будет находится два дня.

8-9 июня Лукашенко совершает рабочий визит в Казахстан, где примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает пресс-служба диктатора, Александр Лукашенко также примет участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, где представлен и белорусский павильон.

Запланирована и двусторонняя встреча правителя Беларуси с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Они обсудят белорусско-казахстанские отношения, взаимодействие в интеграционных форматах.


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