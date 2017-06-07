Посол Финляндии в Беларуси: Независимость - это заслуга нашего национального духа 7.06.2017, 20:20

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Посол Финляндии в Беларуси о том, как построить благополучие без нефти и газа.

Финляндия в этом году отмечает 100-летие провозглашения независимости. О том, какой путь она прошла от провинции Российской империи, став одной из самых инновационных и богатых стран мира, «Радыё Свабода» рассказал посол Финляндии в Беларуси Кристер Микельссон.

Кристер Микельссон аккредитован для работы в Литве и Беларуси. В Минске работает Отделение посольства под руководством дипломата в ранге советника-посланника. В Минске также работает местный сотрудник — координатор проектов, который занимается ежедневными вопросами. Они успешно помогают финскому бизнесу, организуют культурные мероприятия и активно участвуют в общеевропейских делах.

Финский посол по крайней мере раз в месяц бывает в Беларуси. Отношения между государствами он называет добрыми и выражает удовлетворение тем, что Беларусь активизирует свой диалог с Евросоюзом. Беларусь он называет почти соседкой и напоминает, что из Минска до Хельсинки самолетом — всего час полета.

На протяжении 2017 года в Финляндии и в 100 странах за рубежом, в том числе и в Беларуси, будет проведено более 3000 праздничных мероприятий.

«В этом году мы выпустили ряд финских книг по-белорусски. И для детей, и о финской истории, а также национальный эпос «Калевала» по-белорусски, — рассказывает дипломат. — На днях мы также презентовали книгу «100 социальных инноваций из Финляндии» и «Краткую грамматику финского языка для белорусов». Наше отделение в Минске проводило и еще будет проводить концерты финской музыки. Мы показывали белорусам финские фильмы. Была лекция об энергетическом секторе Финляндии, о наших инновациях».

Самое большое мероприятие к 100-летию независимости в Беларуси пройдет в конце июля. Это будет фестиваль финского танго в центре Минска.

У финнов есть повод праздновать. Их страна занимает первые места во многих рейтингах: уровня жизни, образования, медицины, счастливого общества.

«Финны независимые уже 100 лет, но мы «тренировались» быть независимыми и раньше. Во время пребывания в Российской империи Финляндия являлась автономией как Великое княжество. Был российский царь, который одновременно являлся великим князем Финляндии. Однако администрация была финской. Независимости 100 лет, но самостоятельному управлению финнов около 200 лет», — рассказывает Кристер Микельссон.

«Мы больше не шведы, русскими мы быть не хотим, так давайте быть финнами»

Одним из столпов финской независимости является национальный язык. Интересно, что в Финляндии, как и в Беларуси, два государственных языка: кроме финского, еще и шведский.

«В XIX веке, когда начинался путь к независимости, большинство финской интеллигенции разговаривало по-шведски. Даже власти Финляндии говорили по-шведски. И после того как Финляндия стала независимой страной в 1917 году, было решено, что у нас будут два языка. В середине XIX в. был такой лозунг «Мы больше не шведы, русскими мы быть не хотим, так давайте быть финнами». Это положило начало победе финского языка как языка большинства. Люди переходили со шведского на финский целыми семьями. Начали строиться финские школы, университеты. Впервые по-фински стали преподавать в университете Хельсинки в 1930-е годы. И делали это шведскоязычные финны. Процесс был долгим», — говорит посол.

Сегодня финский язык употребляется повсюду в администрации. Но есть шведские школы и университеты. Все законы в стране публикуются и по-фински, и по-шведски.

«Шведскоязычные финны живут на юге и западе, у берегов моря. Наш закон о языках гласит, что муниципалитет одноязычный, если на его территории проживает менее 8% носителей второго государственного языка. Тогда это финскоязычный город. Если же больше, то двуязычный. Есть и такие муниципалитеты, где большинство говорит по-шведского. Тогда администрация города пользуется шведским языком».

Зимняя война. «Это заслуга нашего национального духа»

В 1939—1940 годах Финляндия сумела дать отпор мощной Красной армии, которая ввела свои войска на финскую территорию. В новейшей истории Финляндия — это единственное государство, сумевшее защититься от СССР без помощи союзников.

«Нашей мечте о независимости было не 100 лет, а почти 200. Даже без независимости мы уже тогда были нацией. Даже шведскоязычные считали себя финнами. Это заслуга нашего национального духа. Были, конечно же, и другие причины. Зима 1939 года и начало 1940-го были очень холодными. Финны знали, как передвигаться и как воевать в такую погоду. А советские войска не были готовы. И нам удалось противостоять».

В результате «Зимней войны» финны потеряли 10% территории, и с этой территории в Карелии было эвакуированы свыше 400 тысяч финнов (10% от всего населения Финляндии). Во время так называемой «войны-продолжения» была предпринята попытка вернуть себе эти территории, однако в 1944 году Советская армия снова оттеснила финнов из Карелии. Осенью 1944 года было согласовано перемирие, а в 1947 году был подписан мирный договор. По словам дипломата, имеются сведения, будто Сталина высказался о том, что «финны заслуживают независимость, потому что храбро воевали».

«После войны Финляндия осталась частью западного мира без советского контроля. Финны искали новый курс, как жить с большим соседом. Подписан договор с СССР о мире. Большинство финских товаров после войны шли на запад, но СССР был очень важным партнером. Мы покупали у них нефть и газ, а продавали промышленную продукцию».

Медленно, но решительно, шаг за шагом Финляндия интегрировалась в европейские экономические структуры и наконец стала членом Европейского Союза в 1995 году.

Секрет успеха: доверие между людьми и властью

В мировом инновационном рейтинге Финляндия стабильно держится в пятерке лидеров. Финские бренды Nokia, Kone, Stockmann, Hesburger, Paulig, AngryBirds известны во всем мире. Финляндию называют родиной стартапов. В чем секрет успеха финских технологий?

«Это и законы, и финская система образования. Учитель и преподаватель всегда в финском обществе были важными и уважаемыми людьми. Это были просветители. Вторая причина — это система управления. Третья: у нас свобода слова. Хорошо работают суды. А потому есть доверие людей к власти. А в этом секрет взаимосотрудничества».

В начале 1980-х годов финны начали строить в стране научно-технологические парки, на которые позже стала опираться финская промышленность. Затраты на инновации тогда составляли около 1% от ВВП. Сегодня в стране 40 таких парков. А расходы на инновации составляют более 3,5%.

Модель, по которой развивается Финляндия, Кристер Микельссон называет скандинавской. По его словам, она основана на равноправии, доверии к власти и хорошей системе образования.

«Именно поэтому есть и высокие технологии. Верховенство закона — это основа. Поэтому людям и хочется работать. И, конечно же, большую роль играет наш национальный дух. Плюс упорный труд, так как без него ничего не бывает. Я убежден, что богатую и комфортную страну можно построить и без полезных ископаемых. Финляндия это доказала».