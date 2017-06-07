«За один фейерверк школьники отдают тысячу долларов» 8 7.06.2017, 20:50

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Во сколько обошлись белорусам школьные выпускные.

Уже в пятницу и субботу в Беларуси отшумят выпускные вечера. К этому важному событию школьники и их родители готовились заранее, продумав все до мелочей - от нарядов до десерта на праздничном столе. «Комсомолка» узнала, во сколько же обошлись выпускные вечера.

«Самым дорогим оказался фотоальбом»

17-летний Андрей Щурко в этом году оканчивает столичный лицей БГУ. Праздновать выпускной молодой человек будет со своими одноклассниками в лицее.

Украсит костюм Андрея дизайнерская бабочка

- За организацию выпускного родители каждого выпускника лицея заплатили 60 рублей. Эти деньги пойдут на украшение сцены, прокат костюмов для постановки, праздничный стол, накрытый в столовой лицея, выступление музыкальной группы, - рассказал нам Андрей. - Еще 30 рублей ушло на выпускные ленты, цветы для классного руководителя, букеты на выпускные экзамены. Самой дорогой тратой оказался фотоальбом, который обошелся в 70 долларов. Плюс 20 рублей мы заплатили за фотосъемку в выпускной вечер.

Тратить деньги на костюм родителям Андрея не пришлось.

- Костюм и рубашка мне достались от старшего брата, который недавно женился. А вот дизайнерскую бабочку с белорусскими мотивами я себе купил за 26 рублей, - говорит Андрей. - Перед выпускным в парикмахерскую тоже зайду. За стрижку отдам не больше 10 рублей.

Итого: 150 долларов.

«Родители шутят, что меня как будто выдают замуж!»

17-летняя Ольга Шелегова из Борисова говорит, что подготовку к выпускному вечеру можно сравнить со свадьбой.

Выпускница из Борисова Ольга признается, что траты в этом году большие

- Родители шутят, что меня как будто выдают замуж! Такие большие расходы в этом году! Еще год назад родительский комитет назвал примерную сумму - 200 долларов. Но ближе к выпускному стало ясно, что сумма слишком завышена, да и некоторых одноклассников она повергла в шок. К тому же трат в этом году у нас было и так много. Чего стоят одни репетиторы! - говорит Ольга. - В итоге мы остановились на более скромном бюджете - 100 долларов на человека. В эту сумму вошли все расходы, в том числе подарок школе - телевизор, подарок классному руководителю, фильм о нашем классе, фотоальбом и сам выпускной вечер.

К слову, в кафе за каждого родителя нужно будет доплатить 35 рублей. У Оли пойдут в кафе и мама и папа.

- Платье я купила в Минске. Стоило оно 200 рублей. На обуви сэкономила - решила не покупать новые туфли. Зато купила клатч стоимостью 40 рублей, - перечисляет свои обновки Оля.

Еще одна статья расходов выпускницы - это поход к парикмахеру, визажисту и мастеру по маникюру.

- Надеюсь, что вложусь в 100 рублей. Прическа мне обойдется не дороже 50 рублей. Маникюр стоит 15 рублей, а макияж - 20.

Украшения - тоже немаловажная деталь в наряде выпускницы.

- Девочки заказывали себе заколки за 50 рублей, - говорит Ольга. - Мои же родители хотели в качестве подарка к окончанию школы подарить мне ювелирные украшения. Думаю, что скромные серьги мне обойдутся в ту же сумму - 50 рублей.

Итого: 300 долларов.

«Прическу сделает мама»

Самой непростой задачей для выпускницы из Березы Полины Грицевич была покупка платья. За нарядом пришлось ехать даже в другую страну.

Полина будет блистать на выпускном вечере в длинном бордовом платье

- Ничего подходящего я не нашла ни в своем райцентре, ни в Бресте. В итоге я купила платье в Украине, которое обошлось мне в 80 долларов. Туфли приобрела там же. За них мы заплатили около 200 рублей, - рассказывает Полина. - Клатча у меня не будет: как только получу аттестат, отдам его родителям.

Наводить красоту Полина будет дома.

- Из-за подготовки к ЦТ и экзаменам времени совсем не хватает - пришлось отказаться от маникюра в салоне. Прическу сделает мама, накрашусь я сама.

За фотоальбом Полина заплатила 35 долларов. Столько же стоил и видеоролик о классе. А вот сам выпускной вечер в кафе обошелся ребятам не так уж и дорого.

- Кафе на 1 человека обошлось в 41 рубль. Это с музыкой и хорошим меню. В кафе я пойду с родителями. А за ведущую каждый выпускник заплатил около 6 рублей, - говорит Полина. - Получилось не так и дорого.

Итого: 280 долларов.

«Купил пиджак и брюки. Вышло дешевле»

17-летний Никита Козинцов из Березы сам придумал себе выпускной костюм.

- Хороший костюм стоит от 500 до 600 рублей. Подумал, что это дорого, и приобрел по отдельности пиджак и брюки, которые вместе с рубашкой и туфлями мне обошлись в 400 рублей. Получилось неплохо, - рассказывает Никита. - Еще одна предстоящая трата - покупка бабочки и стрижка. Думаю, что на это я потрачу 30 рублей. Кроме того, у нас собирали каждый месяц по 20 рублей на разные расходы: пригласительные, цветы… Получается, что я заплатил где-то 150 рублей.

За пиджак, брюки, рубашку и туфли Никита заплатил 400 рублей

После концерта в школе Никита пойдет домой. В кафе он решил не идти, и часть денег ему вернут.

Еще одна значительная трата - фотоальбом.

- Я купил себе не большой фотоальбом за 80 рублей, а поменьше - за 40. Возможно, на этом не стоило экономить, но, как признаются все одноклассники, качество фото оставляет желать лучшего.

Итого: 330 долларов.

«Звонок в праздничное агентство»

«За один фейерверк школьники отдают тысячу долларов»

- К нам в этом году за помощью в подготовке праздника обратились четыре выпускных класса. И каждому выпускнику последний звонок с выпускным вечером обошелся в 120 долларов - это хорошая цена. Многие же агентства берут с выпускника по 150 долларов. В эту сумму входит развлекательная программа, фейерверк стоимостью тысячу долларов, оформление зала и еда. Кроме того, будут музыканты, ведущий, фотограф, - рассказала event-менеджер Марина Горбачева. - На праздник выпускники заказывают танцевальные шоу, приглашают фокусников. Родители детей хотят, чтобы все было хорошо, но не по заоблачным ценам. При этом не все родители могли позволить даже эту сумму - 120 долларов, и другие мамы и папы платят за других детей, чтобы те пошли на выпускной. В этом году выпускники будут праздновать более скромно, чем в прошлом. Например, год назад выпускники заказывали себе дискоавтобус, который разъезжал по городу с диджеем. Были и тематические выпускные, например в стиле фильма «Крестный отец». Парни были в черных смокингах с бабочками, а девушки - в шикарных нарядах. Была и фотозона с атрибутами гангстеров: шляпы, очки, игрушечные револьверы. Куда более дорого отметят свой выпускной новоиспеченные программисты - выпускники БГУ. В этом году мы им организуем вечеринку в загородном доме, где будет баня, бассейн, бармен, диджей, ведущий, фотограф. За аренду коттеджа и развлекательную программу они платят 150 долларов.