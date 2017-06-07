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Квалификация ЧЕ-2019: Молодежная сборная Беларуси победила Сан-Марино

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  • 7.06.2017, 21:22
Фото: torpedo-belaz.by

Белорусы добились победы, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) победно стартовали в отборочном турнире чемпионата Европы-2019.

В первом поединке 1-й квалификационной группы белорусы на поле минского стадиона «Трактор» обыграли команду Сан-Марино со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе хозяев забил Дмитрий Антилевский, реализовавший одиннадцатиметровый удар.

Беларусь (U-21) — Сан-Марино (U-21) — 1:0

Беларусь: Щербицкий — Печенин, Павловец (к), Волков, Иванов — Климович — Антилевский (Яроцкий, 89), Березкин, Бессмертный — Бахар (Джигеро, 71), Шевченко (Шибун, 82).

Сан-Марино: Бенедеттини — Грандони, Казадеи (Риги, 60), Ченсони (к), Д’Аддаро — Вультаджо (Делла Валле, 67), Муларони, Баттистини, Лунадеи, Дзондзини (Джарди, 87) — Томассини.

Гол: 1:0 — Антилевский (52, с пенальти).


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