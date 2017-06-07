Пинские турфирмы продают горящие туры с двухлетней рассрочкой 7.06.2017, 21:29

За семь ночей придется платить два года.

Экономическая ситуация в Беларуси заставляет представителей турбизнеса придумывать новые продукты и способы оплаты за них.

«Супер-новость: Рассрочка до 2-х лет! Топ горящих туров на вылет в июне! Турция, Египет, Болгария, Черногория, Албания. Цены указаны на двоих!» - такое объявление появилось на страничке в социальных сетях одной из пинских туристических компаний. Далее даётся список и стоимость горящих туров.

Корреспондент «Медиа-Полесья» пообщался с сотрудником туркомпании, который объяснил предложение с рассрочкой:

- Просто экономика в стране сложная, людям не удается скопить денег на отдых, поэтому мы предлагаем такой способ оплаты.

Как оказалось, данное предложение пользуется успехом особенно у молодожёнов и молодых семей.

- Мы продаём тур, и далее у клиента начинаются отношения с банком, - рассказывает наш собеседник. - Банковская организация предлагает различные способы оплаты: можно оплатить часть тура, а потом оплачивать его частями в течение выбранного срока, можно внести первоначальный взнос. Задолженность также можно погасить досрочно.

Справок о доходах не надо, стоимость выбранного тура не должна превышать три тысячи рублей. Переплата составит 12% от стоимости тура.

Вроде бы и заманчивое предложение, правда, нужно учесть, что отдых продлится 7 ночей, а потом за него надо будет рассчитываться 2 года.