Трамп напомнил эмиру Катара о борьбе с финансированием террористов 7.06.2017, 22:10

Президент США провел телефонные переговоры с эмиром Катара на фоне дипломатического кризиса в Персидском заливе.

Как следует из сообщения Белого дома, в ходе разговора Трамп напомнил главе Катара о необходимости бороться с финансированием террористических организаций, передает РБК.

В сообщении Белого дома говорится, что Трамп подчеркнул «важность совместной работы всех стран региона по предотвращению финансирования террористических организаций и борьбе с распространением экстремизма». Кроме того, Дональд Трамп предложил свое участие в разрешении кризиса в отношениях Катара с другими странами региона. Президент США предложил при необходимости провести встречу по этому вопросу в Белом доме.

Отношения с Дохой к настоящему моменту разорвали десять стран: Коморские острова, Мавритания, Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Маврикий и Мальдивская Республика. Власти этих государств обвиняют Катар в финансировании террористов и поддержке экстремистских движений.

Накануне, 6 июня, Дональд Трамп рассказал, что во время его поездки по Ближнему Востоку лидеры арабских государств заявили ему о том, что Катар финансирует террористов. Как сообщило издание Financial Times, власти ближневосточного государства заплатили террористам $1 млрд в качестве выкупа за одного из членов королевской семьи, который был захвачен боевиками в Южном Ираке.