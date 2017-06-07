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Румбутис: Сборная Сан-Марино удивила артистизмом - Папанов и Миронов отдыхают

  • 7.06.2017, 22:32
Фото: rfs.ru

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал результат матча против Сан-Марино (1:0).

Заработали 3 очка – это главная оценка матча. Конечно, игра оставляет желать лучшего, реализация хромает. Как можно не забить с 2-3 метров?

У нас у тренеров присутствовало волнение, у ребят было волнение. Претензий никому предъявить не могу. Сложно играть, когда соперник так обороняется. У нас нет очень сильных мастеров в индивидуальном плане.

- Команда Сан-Марино чем-то удивила?

– Нет. Удивили только артистизмом. Папанов и Миронов отдыхают. Сколько они валились, сколько тянули время. Я не понимаю, как судья мог смотреть на это со стороны. Просто смешно! Но команда как может, так и играет.

На этом сборе у нас была одна совместная тренировка. Очень сложно было некоторые моменты наиграть. Игроки не в лучшем состоянии, к сожалению. Молодые игроки сыграли по 5-7 игр за свои клубы, им стало сложновато – первенство республики отнимает много сил. Не судите нас строго, – сказал Румбутис в эфире «Беларусь 5», передает «Трибуна».


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