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Джеймс Коми подтвердил сообщения СМИ о давлении Трампа

  • 7.06.2017, 22:46
Джеймс Коми
Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS

Президент США просил Коми отступить от расследования связей бывшего советника по нацбезопасности Флинна с РФ.

Бывший директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми подтвердил сообщения СМИ о том, что президент Дональд Трамп просил его отступить от расследования связей бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией, передает «Радио Свобода».

В письменном заявлении, направленном в Сенат США, Коми утверждает, что 27 января Трамп позвал его на ужин, где задал вопрос, хочет ли он оставаться на посту главы ФБР. Затем Трамп, как утверждается, сказал: "Я ожидаю лояльность, мне нужна лояльность".

Коми также подтверждает и сообщения прессы о том, что Трамп в марте просил его поскорее "рассеять подозрения" в возможных связях сотрудников его администрации с Россией.

В четверг Коми выступит на слушаниях по проводимому ФБР расследованию вмешательства России в прошлогодние выборы президента. Он ответит на вопросы о своем увольнении и прокомментирует информацию о том, что Трамп якобы оказывал на него давление. Такая информация появилась в американской прессе после отставки Коми. Сам Трамп эти сообщения в СМИ отрицает.


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