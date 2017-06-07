Власти признают экономический крах 4 7.06.2017, 23:11

Зарплата в $200 для большинства белорусов только мечта.

«Никакого кризиса нет у нас! Он только в голове!», - говорил Лукашенко в начале прошлой весны. И подчеркивал, что еще немного - и экономические показатели возобновят рост. Так возобновили ли?

«Денег нет в стране!»

В Национальном банке с января по июнь белорусы купили почти $1.7 млрд. Однако сдали значительно больше - $2.8 млрд. К этому можно добавить и отток банковских вкладов в валюте, который только за март составил более $40 млн., пишет «Белсат».

В ближайшие месяцы количество проданной валюты физическими лицами сократится, прогнозируют эксперты. Правда, причина не во внезапном богатстве. А только в том, что не будет чего продавать.

Власти признают экономический крах

Согласно официальной статистике, только Минск преодолел планку средней зарплаты в $500. Другие же регионы далеки от обещанных который год «по пятьсот». Даже высокопоставленные чиновники в правительстве признаются, что зарплата в провинции размером $ 200-300 для большинства только мечта.

«Люди очень сильно обеднели. Зарплата снизилась почти в два раза, по сравнению с так называемыми «жирными» годами. Люди привыкли к жизни, на которую уже нет денег. И сейчас достают деньги из чулок, из шкафов, из банок, и продают, чтобы поддержать тот же уровень жизни , - объясняет экономист Владимир Ковалкин.

Вместо Турции - белорусская деревня

Но даже продажа валюты и попытка сохранить прежний уровень жизни не помог туристической отрасли. Приближается сезон отпусков, но, по словам Владимира Ковалкина, в этом году рынок путешествий просел почти вдвое по сравнению с прошлым годом. И белорусы все чаще выбирают дачу или деревню вместо Турции или Египта. И, несмотря на оптимизм властей, такой тренд, скорее всего, с нами надолго.

«Ни экспорт, ни ВВП расти не будут. Поэтому этот низкий уровень, бедный уровень жизни будет сохраняться», - прогнозирует экономист.

Кризис заставляет белорусов искать лучшей жизни за границей

По последним данным Департамента гражданства и миграции Беларуси, за первый квартал только по официальным контрактам за границу выехали на 65 процентов белорусов больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Реальное же число трудовых мигрантов в разы больше, утверждают специалисты.