Маккейн: Пришло время для России заплатить большую цену за нападение на наши выборы 1 8.06.2017, 7:36

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Фото: EPA/UPG

Американский сенатор Джон Маккейн подготовил поправку, которая наложит более жесткие санкции на РФ.

Россия должна заплатить высокую цену за вмешательство в американские выборы, чтобы у президента РФ Владимира Путина не было соблазна повторять такие попытки в будущем, заявил сенатор США Джон Маккейн на своей странице в Facebook (перевод – gordonua.com).

"Пришло время для России заплатить цену за нападение на наши выборы. Вот почему я представляю поправку к законодательству для Сената, которая наложила бы сильные санкции на Россию. Нам нужна эта поправка, потому что у нас нет времени на промедление. Соединенные Штаты должны направить сильное послание Владимиру Путину и любому другому агрессору, что мы не потерпим нападений на нашу демократию", – подчеркнул он.

Маккейн отметил, что прошло уже восемь месяцев с тех пор, как Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году.

"Какую цену заплатила Россия за нападение на нашу демократию? Скорее всего, никакую. И какова реакция России на отсутствие ответа Америки на ее агрессию? Больше агрессии, большее вмешательство в зарубежные выборы", – отметил сенатор.

Политик предупредил, что рано или поздно в США будут проходить новые выборы, которые привлекут внимание и интерес России.

"Жертва их кибервойны может быть республиканцем или демократом, но для Путина это не имеет значения, потому что его цели – не республиканцы или демократы, а американцы и все, на чем мы стоим как люди", – заявил он.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране.

10 декабря 2016 года ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Дональду Трампу одержать победу.

17 мая бывшему директору Федерального бюро расследований Роберту Мюллеру было поручено расследовать возможные связи между российским правительством и лицами, привлеченными к избирательной кампании Трампа в 2016 году.