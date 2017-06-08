закрыть
8 июня 2017, четверг, 10:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Головоломки 18 века, которые ставят современного человека в тупик

6
  • 8.06.2017, 7:51
  • 5,654

Ингода нам кажется, что мы куда умнее, чем люди 300 лет назад.

Конечно, почти любую информацию мы можем найти за считаные секунды. А как мы справимся без интернета?

В AdMe.ru решили проверить современного человека и опубликовали несколько головоломок из XVIII века. Некоторые из этих заданий оказались шуточными и веселыми, а к другим пришлось подойти со всей серьезностью.

Для тех, кто не справился – ответы по ссылке.

Фото: depositphotos
Фото: depositphotos
Фото: depositphotos
Фото: depositphotos
Фото: depositphotos
Фото: depositphotos
Фото: depositphotos
Фото: depositphotos
Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза