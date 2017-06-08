Головоломки 18 века, которые ставят современного человека в тупик

Головоломки 18 века, которые ставят современного человека в тупик6
- 8.06.2017, 7:51
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Ингода нам кажется, что мы куда умнее, чем люди 300 лет назад.
Конечно, почти любую информацию мы можем найти за считаные секунды. А как мы справимся без интернета?
В AdMe.ru решили проверить современного человека и опубликовали несколько головоломок из XVIII века. Некоторые из этих заданий оказались шуточными и веселыми, а к другим пришлось подойти со всей серьезностью.
Для тех, кто не справился – ответы по ссылке.