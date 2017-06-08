Головоломки 18 века, которые ставят современного человека в тупик 6 8.06.2017, 7:51

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Ингода нам кажется, что мы куда умнее, чем люди 300 лет назад.

Конечно, почти любую информацию мы можем найти за считаные секунды. А как мы справимся без интернета?

В AdMe.ru решили проверить современного человека и опубликовали несколько головоломок из XVIII века. Некоторые из этих заданий оказались шуточными и веселыми, а к другим пришлось подойти со всей серьезностью.

Для тех, кто не справился – ответы по ссылке.

Фото: depositphotos

Фото: depositphotos

Фото: depositphotos

Фото: depositphotos

Фото: depositphotos

Фото: depositphotos

Фото: depositphotos

Фото: depositphotos

Фото: depositphotos