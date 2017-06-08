Мишель Обама рассказала, что ее муж восемь лет носил один смокинг 2 8.06.2017, 7:59

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Фото: Theo Wargo/WireImage

Бывший президент США Барак Обама восемь лет появлялся на мероприятиях в одном и том же смокинге и ботинках.

Об этом рассказала его супруга Мишель Обама, сообщает издание Daily Mail (перевод – lenta.ru).

Бывшая первая леди выступила на конференции WWDC 2017, которую компания Apple проводит в американском городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Отвечая на один из вопросов, она посетовала, что публика вечно придиралась к ее нарядам, но не обращала внимания на неизменный костюм мужа. «Он еще и гордился этим, — рассказала Мишель Обама. — Говорит: «Ммм, вот я и одет. Всего десять минут. А ты чего так долго?». Я такая: «Ты издеваешься?»

Она напомнила шутку про кинозвезд середины XX века Фреда Астера и Джинжер Роджерс. Во время танца Роджерс приходилось повторять движения Астера задом наперед и на каблуках. Так обычно подчеркивают, что женщины вынуждены прилагать больше усилий для того же результата. «Это такая несправедливость», — заметила бывшая первая леди.