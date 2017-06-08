Теперь все говорят только одно: ШОС 13 8.06.2017, 8:07

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Фото: ura-inform.com

Какими словами вспоминают Лукашенко простые белорусы.

О материальном положении белорусов и росте социального недовольства в стране Charter97.org рассказал лидер народных протесов в Барановичах, предприниматель Николай Черноус.

- Недавно было проведено сравнение доходов белорусов и граждан соседних стран. Даже по официальным данным – выводы далеко не в пользу Беларуси. Вы же видите жизнь на рынке как она есть, без прикрас статистики. О чем могут рассказать кошельки белорусов?

- На барановичских рынках в смысле покупательской активности – полный штиль. За-ти-шье!

Торговцы буквально плачут: у народа совсем не осталось денег. Если так протянется – люди просто не выдержат. Не выдержат и продавцы, и покупатели. Сколько уже можно терпеть?!

Мы, предприниматели, уже не выдерживаем этой тройной нагрузки – аренда, налог и отчисления в Фонд социальной защиты населения. Каждый месяц с нас требуют: найди и отдай государству 2,5 – 3 тысячи рублей. Это сейчас стало неподъемной суммой.

- Экономисты сейчас спорят, надолго ли у народа хватит валютной «заначки», выручавшей белорусов в трудные времена. От сложных цифр давайте перейдем к правде жизни. Что сейчас происходит возле обменников?

- Сдают! Несут едва ли не последнее и сдают в обменники. Но не покупают. Такого еще никогда не было: люди совершенно не покупают валюту! Разве только те ИП, кто регулярно за товаром ездит за границу. Раньше старушка, бывало, получит пенсию – и идет прикупить «соточку» в обменник. А сейчас – нет.

Еще не встречал такого! Конечно, оплати сейчас коммуналку, еду, лекарства – и уже не на что купить валюту. Наоборот, еще и понесешь что-то из запасов, чтобы заплатить за все. Повторюсь, я такого никогда не видел за все эти годы.

- Как эта ситуация отражается на настроениях людей – покупателей и продавцов на рынках? Рынок – это же своего рода форум, где все высказываются не стесняясь…

- Очень рассержены люди! Все сегодня вспоминают Лукашенко. Понимаете – все! Если раньше люди приходили на рынок с разным настроением: кто-то радуется жизни, кто-то молчит, кто-то власть ругает, то сейчас все изменилось. И работающие, и безработные, и торгующие, и покупатели – все вспоминают. И открыто горят: «Чтоб он с…!».

Потому что довел страну и людей до такого состояния именно он, а не кто-то другой.

- Появилась информация, что власти начали рассылать ИП новые «письма счастья». На этот раз от ФСЗН – с большими штрафами за просроченные хотя бы на один день взносы. Вам такие приходили?

- Нашим барановичским ИП пока новые «письма счастья» не приходили. Здесь, на рынке, если что-то такое случается, сразу у меня совет спрашивают. Поэтому если бы кому-то из наших пришли – я бы знал. Нас же здесь тысяча человек работает. Но пока – тишина. Но мы-то давно знаем, что у нас в стране такие затишья всегда перед бурей случаются.

Поэтому я сам пойду в ФСЗН и спрошу, что они там задумали. Люди должны быть предупреждены и знать о новых поборах.