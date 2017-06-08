«Письма счастья» начали рассылать уже и санстанции 27 8.06.2017, 8:15

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Белорусские власти занялась «грипповым вымогательством».

Санстанция разослала в организации и предприятия письма с требованием под угрозой огромного штрафа провести вакцинацию своих сотрудников и заплатить за это. Отчитаться необходимо уже до 1 июля.

Письмо за подписью главного санитарного врача Минского района разослано всем организациям и компаниям Минска и Минского района. Его получил в том числе и «Ежедневник». В письме сначала информируется о том, как урон наносит грипп стране, а затем в категоричной форме требуется провести вакцинацию своих сотрудников. При этом, компании должны и сами заплатить за это.

Понятно, что требование Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии, основано на благих намерениях. Как указано в письме, острые респираторные инфекции продолжают оставаться наиболее массовым заболеванием. Ежегодно в сезон подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (далее - ОРИ) в Беларуси заболевает около 3 млн человек, в том числе в Минской области - 400-500 тысяч. Наиболее эффективным и экономичным методом профилактики гриппа является вакцинопрофилактика. Экономический ущерб от одного случая заболевания гриппом и ОРИ составляет в республике Беларусь около 500 рублей, а затраты на вакцинацию около 10 рублей, сообщает Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Трудно спорить с тем, что вакцинация является действенным профилактическим средством против гриппа. Но, как известно, в стране есть и противники вакцинации. Точно также общеизвестно, что вакцинация сугубо добровольное дело, и никто никого не имеет право заставить это сделать. Тем более ни одна организация или компания не может заставить своих сотрудников пройти вакцинацию. Это просто незаконно. Само собой, никто не может заставить компании еще и платить за это и отчитываться перед Санэпидемстанцией.

Безусловно, известно это и Минскому зональному центру гигиены и эпидемиологии. Но главный санитарный врач подменяет все понятия и преподносит все так, будто организовывать и проводить мероприятия по предотвращению заноса и распространения гриппа - это обязанность всех организаций.

Так, в своем письме Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии указывает, в соответствии с п. 19.2 Санитарных норм и правил, утвержденных постановлением Минздрава от 29.12.2012 №217, руководителям организаций и профсоюзов якобы «необходимо организовать работу по проведению профилактических прививок против гриппа работникам организаций с выделением финансовых средств на проведение вакцинации, заключить договора с организациями здравоохранения на вакцинацию против гриппа с подачей заявок на приобретение вакцины».

Далее в лучших традициях недобросовестной конкуренции, предлагается обратиться за заключением договора по вакцинации в УЗ «Минская центральная районная больница». Спрашивается, а почему не в частный медицинский центр? Или просто в районной больнице склады от вакцины ломятся и срок хранения подходит к концу?

Главный санитарный врач Минского района не только предписывает всем организациям провести вакцинацию сотрудников, но также отчитаться об этом до 1 июля. При этом нужно предоставить сведения не только о том, сколько сотрудников будет привито, но также представить копии договоров и документальные подтверждения оплаты указанных договоров.

Чтобы никто не вздумал отказаться, Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии, как бы ненароком напомнил, что невыполнение требований санитарных норм и правил влечет за собой ответственность по ст. 16.8 Кодекса об административных правонарушениях, что влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 500 базовых величин (11,5 тыс. рублей).

Вот только не подумали в Минском зональнсм центре гигиены и эпидемиологии, что за такую «грипповуху» и привлечь могут.