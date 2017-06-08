Виктор Гончаренко: состав БАТЭ-2013 был самым сильным в истории клуба 8.06.2017, 8:54

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Виктор Гончаренко

Фото: sport-express.ru

Белорусский главный тренер ЦСКА рассказал об этапе работы в борисовском БАТЭ.

Об этом Виктор Гончаренко рассказал изданию «Чемпионат».

- Вы проработали в БАТЭ больше семи лет. Всем довольны?

- Не представляю, как можно что-то выполнить на сто процентов или полностью быть чем-то довольным. В БАТЭ у меня был интересный период. Во-первых, мы существенно подняли рейтинг команды. В начале моей работы он составлял около одного балла, то теперь — в районе 30, что позволяет клубу быть сеянным при жеребьевке в еврокубках.

Во-вторых, много молодых ребят вышли на хороший уровень: Гутор, Сиваков, Нехайчик, Филипенко. Я уж не говорю о том, что мы приучили болельщиков к тому, что БАТЭ выигрывает чемпионат Беларуси. Теперь команда умеет играть с топ-клубами. Наверное, это произошло после поражения на «Сантьяго Бернабеу». Конечно, нас тогда повозили, но футболисты получили опыт. Но могу ли я сказать, что всем удовлетворен? Нет, хотя бы потому, что только однажды вышли из группы в Лиге чемпионов в плей-офф Лиги Европы.

- И после этого подали сразу в отставку.

- Дело в том, что после «Баварии» я увидел, как команда пошла вниз после пройденного пика. Этот процесс можно было остановить только двумя способами: либо менять футболистов, либо тренера. Конечно, проще было уйти мне. На мой взгляд, тот состав БАТЭ был самым сильным в истории клуба, и парадокс в том, что он ничего не добился.