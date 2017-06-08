Фотография с Лукашенко, которая спустя два года вызывает лишь презрительную улыбку 16 8.06.2017, 8:57

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Фото: Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ»

«Стальная опора» на деле оказалась прогнившим фундаментом.

В сентябре 2015 года, незадолго до президентских «выборов», Александр Лукашенко посетил Белорусский металлургический завод. Там он принял участие в запуске новой производственной линии – мелкосортно-проволочного стана. Во время мероприятия был сделан этот нескромный снимок. Можно было сделать вывод, что опорой страны является не только БМЗ, но и руководители государства, пишет «Салідарнасць».

По итогам того года БМЗ возглавил список самых убыточных ОАО страны. Однако было известно, что на предприятии проведена дорогая модернизация и подразумевалось, что завод скоро начнет приносить внушительную прибыль. Не просто же так первые лица государства выделяли ему деньги.

В феврале 2016 года Александр Лукашенко подписал указ №75 о предоставлении БМЗ господдержки в виде выпуска валютных облигаций на 240 млн долларов, чтобы рассчитаться с банками по кредитам.

Весной 2016 года Андрей Кобяков заявил, что «БМЗ выйдет из непростой ситуации более сильным» и «станет одним из флагманов белорусской промышленности».

Спустя несколько месяцев в «Белэнерго» сообщили, что БМЗ превратилось в самое крупное предприятие-неплательщика.

Надежда не исчезала, казалось, предприятие вот-вот начнет отдавать долги стране. Но в апреле 2017 года Александр Лукашенко вновь подписал указ о выделении заводу денег – почти 30 млн рублей для обеспечения финансово-экономической устойчивости. Сообщалось, что средства пойдут на возмещение расходов, связанных с финансированием инвестпроекта «Организация производства сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана». Того самого, который торжественно запустил глава государства в 2015-м.

И вот свежая новость. 30 мая Совмин поручил Минфину подготовить проект постановления о возмещении БМЗ, испытавающего финансовые сложности, процентов за пользование банковскими кредитами. А Минэнерго и другие госорганы должны подготовить проект указа о предоставлении БМЗ рассрочки погашения задолженности за энергоресурсы.

Смотришь теперь на фотографию двухлетней давности и недоумеваешь: «стальная опора» на деле оказалась прогнившим фундаментом.