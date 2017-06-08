Жители Витебска пять лет ждут дорогу 8.06.2017, 8:59

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Чиновники «кормят» обещаниями и иногда посыпают щебнем.

Витебск накануне «Славянского базара». Ежегодно областной центр тщательно готовят к конкурсу, но не его окраины. Здесь до сих пор много где еще грунтовые дороги. А жители ждут асфальта… с послевоенного времени, сообщает «Белсат».

«Здесь как машина едет днем, такая пыль поднимается, что ужас. А куда все? В окна идет и дома оседает», – жалуется житель улицы Рижская.

Витебляне неоднократно обращались к местным властям с просьбами помочь. Пять лет назад им пообещали проложить асфальт. В результате – засыпали щебнем часть улицы Витебской. И на этом все.