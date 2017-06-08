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В Киеве на территории посольства США прогремел взрыв

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  • 8.06.2017, 9:10
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Фото: Филиппов Владимир

Взрыв квалифицировали как террористический акт.

В Киеве на территории посольства США произошел взрыв. Об этом сообщает киевская полиция.

Взрыв квалифицировали как террористический акт. Никто не пострадал.

«Сегодня, 8 июня, в 00:05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции», - сообщили УНИАН в пресс-службе полиции.

При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. Событие должным образом зарегистрировано, начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц.


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