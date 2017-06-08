NASA показало первый марсианский внедорожник 2 8.06.2017, 9:20

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Концепт впечатляет своими размерами и весом.

На выставке Summer of Mars ("Лето на Марсе"), проходящей в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, НАСА представило прототип автомобиля для Красной планеты. Машину назвали незамысловато: Mars Rover, читай — марсоход, – передает ria.ru.

Концепт впечатляет своими размерами: его длина — 8,5 метра, высота — 3,4 метра, а ширина — четыре метра. Если поставить вплотную друг к другу два лондонских двухэтажных автобуса, то они будут лишь немногим выше и шире Mars Rover.

На строительство прототипа в NASA потратили пять месяцев, а помогали им в этом парни из голливудской компании Parker Brothers: те самые, что рисовали мотоциклы со светящимися полосами для блокбастера "Трон: Наследие". Поэтому Mars Rover не похож ни на один марсоход или луноход, сконструированные ранее. Его корпус почти полностью сделан из композитов и алюминия — очень легких материалов, благодаря которым масса марсианского внедорожника составляет всего 2,7 тонны. Примерно столько же весит Toyota Land Cruiser 200 или микроавтобус вроде Volkswagen Multivan.

За почти 13 лет путешествий по Красной планете марсоход "Оппортьюнити" не проехал и 50 километров, термин "космическая скорость" для него — это менее 0,5 километра в неделю. Концепт Mars Rover сможет развивать свыше 100 километров в час, что позволит устраивать на Марсе настоящие гонки. Но разработчики и там пытаются ввести скоростные ограничения: по словам создателей, рабочая скорость внедорожника не будет превышать 25 километров в час.

Передвигаться по красному песку, выезжать из кратеров и преодолевать высохшие русла марсианских водоемов концепт будет при помощи шести колес диаметром 50 дюймов. Размер хоть и гигантский, но встречается и на Земле на различных тюнингованных внедорожниках. Однако строение и форма колес марсианского джипа уникальные. Вместо привычных шин тут резиновые накладки, налепленные на алюминиевые диски, поэтому комфорта в движении ждать не стоит. Поверхность дисков не сплошная, что позволит мгновенно очищать механизмы от песка.

В движение Mars Rover приводится электродвигателем, питающимся от комплекта батарей мощностью 700 вольт. Отсутствие инфраструктуры для зарядки электрокаров на Марсе не должно стать проблемой для концепта: электрическую энергию будут собирать солнечные панели.

По словам одного из космонавтов NASA, первый человек, который окажется на поверхности Марса, сейчас учится в колледже или служит в армии. Ему примерно 18 лет. В экипаже Mars Rover должно быть четыре астронавта, один из которых будет выполнять функции водителя. Как утверждают разработчики, управлять прототипом так же легко, как и любым современным внедорожником, отдельно привыкать ни к чему не нужно. Однако кокпит больше напоминает кабину самолета, чем легкового автомобиля. Обзор изнутри ограничен узкими стеклами, поэтому перед водителем находится множество дисплеев, на которые поступают изображения с наружных камер. Отдельные объективы установлены у каждого из шести колес.

Внутрь пассажиры попадают через задние распашные двери и сразу же оказываются в лабораторном отсеке. Здесь оборудованы камеры для проведения опытов с марсианскими породами и, если повезет, живыми организмами. Во время движения ставить эксперименты не получится, поэтому лаборатория может быть отсоединена от шасси и оставлена в любом подходящем для этого месте.