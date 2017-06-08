«Жилье в Минске скоро будет стоить по $800 за метр» 9 8.06.2017, 9:31

В течение пяти месяцев 2017 года цены на белорусском рынке недвижимости постоянно снижаются.

Эксперты ожидают, что это снижение не остановится. По крайней мере, до конца текущего года. Такое мнение в интервью «Еврорадио» высказал эксперт по рынку недвижимости, директор агентства недвижимости «Эксперт» Павел Астапеня.

«В среднем сегодня двухкомнатная квартира на вторичном рынке стоит около 50 тысяч долларов в эквиваленте. И около тысячи долларов за квадрат ― сегодня в среднем стоимость строительства. Какова стоимость новостройки будет? На мой взгляд, с учетом сложившейся экономической ситуации, эконом-класс будет где-то около 800 долларов за квадратный метр, бизнес-класс ― где-то 950 долларов, а престиж-класс ― 1200 долларов за квадрат».

Поэтому тем, кто хочет приобрести квартиру в новостройке, эксперт советует подождать дальнейшего снижения цен. Но с предостережением: каждые как минимум полгода просматривать специализированные сайты и советоваться со специалистами по недвижимости, чтобы не прозевать рост цен. Другая ситуация со вторичным жильем. По словам Павла Астапени, именно сейчас наилучший момент для приобретения такой квартиры.

«Если цены снижаются или стоят на одном уровне ― выбор гораздо больше. В такие моменты продавцов больше, чем покупателей. И это одна из причин, почему сегодня покупатели не ждут. Так как они имеют возможность приобрести более ликвидные варианты, более интересные планировки, квартиры в более интересном месте».

Сегодня, по словам Астапени, цены на квадратный метр в новостройках уже приблизились к себестоимости. И если падение цен продолжится, то это будет иметь негативные последствия. Причем, не только для строительных компаний, но и... для новоселов.

«Сегодня очень многие строительные компании, как те, которые выступали в роли застройщика, так и те, которые оказывали мелкие строительные услуги, чувствуют себя не очень хорошо. Банкротство особенно мелких строительных компаний сегодня не редкость: экономические суды завалены заявлениями о банкротстве таких компаний. Потому что ситуация с ценами негативно сказывается на их экономической безопасности. Кроме того, тот уровень цен на жилье, который сегодня способен поглотить рынок, не может обеспечить жилье европейского уровня. Потому что такие цены автоматически означают дешевые стройматериалы и достаточно дешевое строительство в принципе».

На просьбу как-то утешить тех, кто еще два года назад строился по 1400 долларов за квадратный метр, а сегодня такую же квартиру мог бы построить по цене 1000 долларов за квадрат, Павел Астапеня отвечает: «Утешайте себя тем, что вы такой не один».